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Душевая кабина Erlit ER3512TPL-C3
Арт. X169144317
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Высота, мм
|2150
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Ширина, мм
|1200
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Длина, мм
|800
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- Персональная скидка
- Душевая кабина ERLIT ER3512TPL-C3 без гидромассажа, в классическом стиле, ассиметричной формы (левосторонняя), с раздвижными дверьми, оборудованная системой ручного и тропического душа. Стекла закаленные, травмобезопасные, матовые. Поддон глубокий, на металлическом каркасе, в комплекте с сифоном. Задняя стенка - матовое стекло.