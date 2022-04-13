Душевая кабина ERLIT ER3512TPL-C3 без гидромассажа, в классическом стиле, ассиметричной формы (левосторонняя), с раздвижными дверьми, оборудованная системой ручного и тропического душа. Стекла закаленные, травмобезопасные, матовые. Поддон глубокий, на металлическом каркасе, в комплекте с сифоном. Задняя стенка - матовое стекло.