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Душевая кабина Erlit ER3512TPL-C3
5.0
2
41 650 ₽
Душевые кабины
  • Персональная скидка
Душевая кабина Erlit ER3512TPL-C3
Арт. X169144317
5.0
2
Душевая кабина Erlit ER3512TPL-C3
Душевая кабина Erlit ER3512TPL-C3
  • Персональная скидка
Душевая кабина Erlit ER3512TPL-C3
Душевая кабина Erlit ER3512TPL-C3

Душевая кабина Erlit ER3512TPL-C3

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41 650 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, бесплатно
Арт. X169144317
5.0
2

Характеристики

Производитель
Erlit
Страна производства
Китай
Высота, мм
2150
Ширина, мм
1200
Длина, мм
800
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
41 650 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Душевая кабина ERLIT ER3512TPL-C3 без гидромассажа, в классическом стиле, ассиметричной формы (левосторонняя), с раздвижными дверьми, оборудованная системой ручного и тропического душа. Стекла закаленные, травмобезопасные, матовые. Поддон глубокий, на металлическом каркасе, в комплекте с сифоном. Задняя стенка - матовое стекло.