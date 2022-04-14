Душевая кабина Erlit ER3512PR-C3 (1200*800*2150)

Преимущества

Надежная и продуманная комплектация

Прочный поддон

Ударопрочное и безопасное стекло

Простая сборка без применения герметиков

Душевая кабина Erlit Comfort 1200x800x2150 ER3512PR-C3-RUS практичная замена ванной, не займет много места. Имеет полукруглую форму с алюминиевым профилем, который не корродирует при контакте с водой. Регулируемые по высоте ножки исправят неровности пола и кабина примет устойчивое положение. Сборка понятна и проста, не требует вызова мастера. Большинство элементов крепятся при помощи болтов с гайками, минимизируя необходимость сверления отверстий. Более подробное описание монтажа указано в паспорте товара, который входит в комплектацию.