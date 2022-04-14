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Душевая кабина Erlit ER3512PR-C3 (1200*800*2150)
Арт. X169144804
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Высота, мм
|2150
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Ширина, мм
|1200
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- Душевая кабина Erlit Comfort 1200x800x2150 ER3512PR-C3-RUS практичная замена ванной, не займет много места. Имеет полукруглую форму с алюминиевым профилем, который не корродирует при контакте с водой. Регулируемые по высоте ножки исправят неровности пола и кабина примет устойчивое положение. Сборка понятна и проста, не требует вызова мастера. Большинство элементов крепятся при помощи болтов с гайками, минимизируя необходимость сверления отверстий. Более подробное описание монтажа указано в паспорте товара, который входит в комплектацию.
Преимущества
- Надежная и продуманная комплектация
- Прочный поддон
- Ударопрочное и безопасное стекло
- Простая сборка без применения герметиков