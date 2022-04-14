Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Душевая кабина Erlit ER3512PR-C3 (1200*800*2150)
5.0
2
43 390 ₽
Душевые кабины
  • Персональная скидка
Душевая кабина Erlit ER3512PR-C3 (1200*800*2150)
Арт. X169144804
5.0
2
Душевая кабина Erlit ER3512PR-C3 (1200*800*2150)
Душевая кабина Erlit ER3512PR-C3 (1200*800*2150)
Душевая кабина Erlit ER3512PR-C3 (1200*800*2150)
Душевая кабина Erlit ER3512PR-C3 (1200*800*2150)
  • Персональная скидка
Душевая кабина Erlit ER3512PR-C3 (1200*800*2150)
Душевая кабина Erlit ER3512PR-C3 (1200*800*2150)
Душевая кабина Erlit ER3512PR-C3 (1200*800*2150)
Душевая кабина Erlit ER3512PR-C3 (1200*800*2150)

Душевая кабина Erlit ER3512PR-C3 (1200*800*2150)

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
43 390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 9 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 13 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка 9 сентября или позже, бесплатно
Арт. X169144804
5.0
2

Характеристики

Производитель
Erlit
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Высота, мм
2150
Ширина, мм
1200
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
43 390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 9 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 13 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка 9 сентября или позже, бесплатно

С этим товаром смотрят

Кран шаровой Tebo 015060101-02, 20 мм
160 ₽
4.5
Кран шаровой Tebo 015060101-02, 20 мм
Шланг сливной для стиральной машины Tuboflex 3000 мм
275 ₽
Шланг сливной для стиральной машины Tuboflex 3000 мм
Эксцентрик жесткий Ани Пласт W0220 (20 мм)
320 ₽
5.0
Эксцентрик жесткий Ани Пласт W0220 (20 мм)
Труба полипропиленовая армированная Fusitek FT00601 ПН25 20 мм, 4 м
456 ₽
5.0
Труба полипропиленовая армированная Fusitek FT00601 ПН25 20 мм, 4 м
Переходная муфта Fusitek FT04301 (НР, 1/2", 20 мм)
109 ₽
5.0
Переходная муфта Fusitek FT04301 (НР, 1/2", 20 мм)
Радиатор алюминиевый Oasis 500/80, 12 секций
Нет в наличии
4.4
Радиатор алюминиевый Oasis 500/80, 12 секций
Смотреть
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Душевая кабина Erlit Comfort 1200x800x2150 ER3512PR-C3-RUS практичная замена ванной, не займет много места. Имеет полукруглую форму с алюминиевым профилем, который не корродирует при контакте с водой. Регулируемые по высоте ножки исправят неровности пола и кабина примет устойчивое положение. Сборка понятна и проста, не требует вызова мастера. Большинство элементов крепятся при помощи болтов с гайками, минимизируя необходимость сверления отверстий. Более подробное описание монтажа указано в паспорте товара, который входит в комплектацию.

    Преимущества

    • Надежная и продуманная комплектация
    • Прочный поддон
    • Ударопрочное и безопасное стекло
    • Простая сборка без применения герметиков