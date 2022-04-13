Душевая кабина Erlit ER3509TPF-C4 (900x900x2150 мм)

Преимущества

Полукруглая форма позволяет экономить пространство

Надежная и продуманная комплектация

Прочный поддон

Ударопрочное и безопасное стекло

Простая сборка без применения герметиков

Душевая кабина Erlit Comfort ER3509TPF-C4-RUS – отличное решение для экономии пространства ванной комнаты. Конструкция из закаленного стекла не имеет острых краев, что гарантирует дополнительную безопасность. Сборка по инструкции не займет много времени, крепежи для удобства расфасованы по пакетам. В качестве основного крепежа применяются болты с гайками, что снижает необходимость сверления отверстий. Стекла симметричны, все детали отлично стыкуются между собой. Для правильного подключения электрики провода пульта промаркированы.