Душевая кабина ERLIT ER3509TPF-C3 (900*900*2150)
Арт. X1691446
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|900х2150х900
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Высота, мм
|2150
- Душевая кабина Erlit ER3509TPF-C3 практичная замена ванной, не займет много места. Имеет полукруглую форму с алюминиевым профилем, который не корродирует при контакте с водой. Регулируемые по высоте ножки исправят неровности пола и кабина примет устойчивое положение. Сборка понятна и проста, не требует вызова мастера. Большинство элементов крепятся при помощи болтов с гайками, минимизируя необходимость сверления отверстий. Более подробное описание монтажа указано в паспорте товара, который входит в комплектацию.
Преимущества
- Надежность
- Долговечность