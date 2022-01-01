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Душевая кабина ERLIT ER3509TPF-C3 (900*900*2150)
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Душевые кабины
    Душевая кабина ERLIT ER3509TPF-C3 (900*900*2150)
    Арт. X1691446
    Душевая кабина ERLIT ER3509TPF-C3 (900*900*2150)
    Душевая кабина ERLIT ER3509TPF-C3 (900*900*2150)
    Душевая кабина ERLIT ER3509TPF-C3 (900*900*2150)
      Душевая кабина ERLIT ER3509TPF-C3 (900*900*2150)
      Душевая кабина ERLIT ER3509TPF-C3 (900*900*2150)
      Душевая кабина ERLIT ER3509TPF-C3 (900*900*2150)

      Душевая кабина ERLIT ER3509TPF-C3 (900*900*2150)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1691446

      Характеристики

      Производитель
      		Erlit
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		900х2150х900
      Высота, мм
      		2150
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Душевая кабина Erlit ER3509TPF-C3 практичная замена ванной, не займет много места. Имеет полукруглую форму с алюминиевым профилем, который не корродирует при контакте с водой. Регулируемые по высоте ножки исправят неровности пола и кабина примет устойчивое положение. Сборка понятна и проста, не требует вызова мастера. Большинство элементов крепятся при помощи болтов с гайками, минимизируя необходимость сверления отверстий. Более подробное описание монтажа указано в паспорте товара, который входит в комплектацию.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность