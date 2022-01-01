легкий вес (3 кг.);

компактные размеры;

мощность (1 л.с.);

наличие сцепления (муфта);

наличие воздушной заслонки;

обороты до 3000 в минуту;

защита глушителя;

воздушный фильтр.

Двигатель Champion G026HTF-II – легкая двухтактная модель для применения на различном садовом инструменте. Такие моторы в большинстве случаев применяются на бензотриммерах и сучкорезах. Одним из основных преимуществ мотора, является наличие сцепления при помощи муфты. Сцепление позволяет инструменту работать на холостом ходу, то есть, после запуска мотора, режущий элемент не вращается, пока оператор не добавит газа. Двигатель выдает мощность в 1 лошадиную силу. Вес мотора немногим более 3х килограмм. В бак двигателя заправляется смесь 92 бензина с двухтактным маслом в пропорции 50:1 (20 мл масла на 1 литр бензина). Максимальные обороты двигателя при работе на полном газу достигают 3000 оборотов в минуту. Для удобства запуска, мотор оборудован двухпозиционной воздушной заслонкой, позволяющей легко запускать непрогретый мотор. Двигатель Champion G026HTF-II - отличная бюджетная модель мотора для замены износившегося на вашем триммере. Особенности и преимущества: