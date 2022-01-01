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Двигатель Champion G043HTF-II
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Двигатели для триммеров
    Двигатель Champion G043HTF-II
    Арт. champion_2109
    Двигатель Champion G043HTF-II
    Двигатель Champion G043HTF-II
    Двигатель Champion G043HTF-II
      Двигатель Champion G043HTF-II
      Двигатель Champion G043HTF-II
      Двигатель Champion G043HTF-II

      Двигатель Champion G043HTF-II

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. champion_2109

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Охлаждение
      		воздушное
      Наличие вариатора
      		Нет
      Катушка освещения
      		Нет
      Наличие редуктора
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Двигатель для триммера Champion G043HTF-II - мощная двухтактная модель. Используется для установки на бензиновые триммеры, сучкорезы и кусторезы, а так же для моделирования и для других строительных или дачных работ. Двигатель имеет объем 42,7 куб.см. и выдает приличную мощность в 1,7 лошадиные силы. Максимальные обороты на холостом ходу до 3000 оборотов в минуту. Двигатель поставляется в комплекте с центробежным сцеплением, позволяющим его эксплуатацию на холостом ходу. Для удобства запуска, мотор имеет воздушную заслонку, позволяющую карбюратору работать в необходимом температурном режиме. Двигатель Champion G043HTF-II работает на смеси двухтактного масла с бензином марки АИ-92. При правильном изготовлении смеси в пропорции (1:50), не происходит закоксовывания поршневой группы и двигатель может показывать приличный моторесурс. Запуск мотора обеспечивается продергиванием кик стартера. Мощности мотора достаточно для установки на триммер, который может работать с кусторезным диском. Особенности и преимущества:
        • легкий вес (4,6 кг.).
        • компактные размеры.
        • мощность (1,7 л.с.).
        • наличие сцепления (муфта).
        • наличие воздушной заслонки.
        • холостые обороты 3000 оборотов в минуту.
        • защита глушителя.
        • воздушный фильтр.