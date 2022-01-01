легкий вес (4,6 кг.).

компактные размеры.

мощность (1,7 л.с.).

наличие сцепления (муфта).

наличие воздушной заслонки.

холостые обороты 3000 оборотов в минуту.

защита глушителя.

воздушный фильтр.

Двигатель для триммера Champion G043HTF-II - мощная двухтактная модель. Используется для установки на бензиновые триммеры, сучкорезы и кусторезы, а так же для моделирования и для других строительных или дачных работ. Двигатель имеет объем 42,7 куб.см. и выдает приличную мощность в 1,7 лошадиные силы. Максимальные обороты на холостом ходу до 3000 оборотов в минуту. Двигатель поставляется в комплекте с центробежным сцеплением, позволяющим его эксплуатацию на холостом ходу. Для удобства запуска, мотор имеет воздушную заслонку, позволяющую карбюратору работать в необходимом температурном режиме. Двигатель Champion G043HTF-II работает на смеси двухтактного масла с бензином марки АИ-92. При правильном изготовлении смеси в пропорции (1:50), не происходит закоксовывания поршневой группы и двигатель может показывать приличный моторесурс. Запуск мотора обеспечивается продергиванием кик стартера. Мощности мотора достаточно для установки на триммер, который может работать с кусторезным диском. Особенности и преимущества: