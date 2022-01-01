Двигатель Champion G052HTF-II
Арт. champion_2909
Характеристики
|
Производитель
|
Наличие вариатора
|Нет
|
Катушка освещения
|Нет
|
Наличие редуктора
|Нет
|
Стартер
|ручной
- Двигатель CHAMPION G052HTF-II – это деталь, предназначенная с целью монтажа на замену непригодным комплектующим. Комплектующие от компании характеризуются устойчивостью к износу и высоким ресурсом: после их замены у вас не будет причин бояться за эффективность: Двигатели производства компании отличаются высоким качеством. Стоимость, составляющая 5 450 р. на эту деталь оправдана использованием долговечных компонентов. Перед оформлением заказа уточните, обладают ли совместимостью выбранные вами Двигатели с моделью вашего инструмента. Вы можете произвести ремонт самолично, но мы рекомендуем вам обратиться в фирменный сервисный центр «Бигам»: квалифицированные специалисты интегрируют Двигатели в ваше оборудование. Двигатель CHAMPION G052HTF-II вы можете приобрести на www.bigam.ru выгодно – по цене всего в 5 450 руб. Для оформления заказа нажмите «Купить в 1 клик» или воспользуйтесь корзиной. Доставка осуществляется в любой город России. Помимо этого, у вас есть возможность забрать заказ самостоятельно из нашего розничного магазина в вашем городе – это бесплатно при любой суммарной стоимости заказа. Если вас интересуют услуги приобретения, а также монтажа в центре сервисного обслуживания, позвоните по номеру 8 800 200 28 55. Мы предоставляем двигатель champion g052htf-ii от надежных дистрибьюторов или производителя – торговой марки.