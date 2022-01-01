Преимущества

Механический термостат

Устойчивость к перепадам напряжения в электросети (-20%/+15%)

Технология Heating Energy Balance - новейшая система производства низкотемпературных нагревательных элементов

Скорость разогрева до 75 секунд

Технология Power Proof - три ступени мощности нагрева 450/550/1000 Вт

Простой настенный монтаж и напольная установка (ножки входят в комплект поставки)

Режим энергосбережения Economy Expert

ProLife Safety System - многоступенчатая защита и увеличенный срок эксплуатации (более 10 лет)

Технология Aerodynamic Flow - запатентованная конструкция корпуса для создания конвекционного потока

В данном приборе установлен профессиональный монолитный нагревательный элемент последнего поколения TRIO-EOX F

Режим антиобледенения Anti-frost Protection для обогрева загородных домов и дач

Электрический конвектор Timberk TEC.E2 M 1000 обладает универсальной установкой. Прибор устойчив к перепадам напряжения. Конвектор экономичен в плане расхода электроэнергии. Благодаря высокому классу влагозащищенности прибор можно устанавливать в помещениях с повышенной влажностью воздуха. В данной модели предусмотрен режим антиобледенения Anti-frost Protection для обогрева загородных домов и дач.