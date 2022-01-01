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Электрический конвектор Timberk TEC.E2 M 1500
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Конвекторы
    Электрический конвектор Timberk TEC.E2 M 1500
    Арт. 704305161
    Электрический конвектор Timberk TEC.E2 M 1500
    Электрический конвектор Timberk TEC.E2 M 1500
    Электрический конвектор Timberk TEC.E2 M 1500
    Электрический конвектор Timberk TEC.E2 M 1500
    Электрический конвектор Timberk TEC.E2 M 1500
    Электрический конвектор Timberk TEC.E2 M 1500
    Электрический конвектор Timberk TEC.E2 M 1500
      Электрический конвектор Timberk TEC.E2 M 1500
      Электрический конвектор Timberk TEC.E2 M 1500
      Электрический конвектор Timberk TEC.E2 M 1500
      Электрический конвектор Timberk TEC.E2 M 1500
      Электрический конвектор Timberk TEC.E2 M 1500
      Электрический конвектор Timberk TEC.E2 M 1500
      Электрический конвектор Timberk TEC.E2 M 1500

      Электрический конвектор Timberk TEC.E2 M 1500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704305161

      Характеристики

      Производитель
      		Timberk
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Габариты, мм
      		440х615х130
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический конвектор Timberk TEC.E2 M 1500 - подходит для установки в помещениях с повышенной влажностью благодаря классу влагозащищенности корпуса IP24. В данном приборе установлен профессиональный монолитный нагревательный элемент последнего поколения TRIO-EOX F. Конвектор имеет три ступени мощности для выбора максимально комфортного режима работы.

        Преимущества

        • Механический термостат
        • Устойчивость к перепадам напряжения в электросети (-20%/+15%)
        • Технология Heating Energy Balance - новейшая система производства низкотемпературных нагревательных элементов
        • Скорость разогрева до 75 секунд
        • Технология Power Proof - три ступени мощности нагрева 650/850/1500 Вт
        • Простой настенный монтаж и напольная установка (ножки входят в комплект поставки)
        • Режим энергосбережения Economy Expert
        • ProLife Safety System - многоступенчатая защита и увеличенный срок эксплуатации (более 10 лет)
        • Технология Aerodynamic Flow - запатентованная конструкция корпуса для создания конвекционного потока
        • В данном приборе установлен профессиональный монолитный нагревательный элемент последнего поколения TRIO-EOX F
        • Режим антиобледенения Anti-frost Protection для обогрева загородных домов и дач