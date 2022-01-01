Электрический конвектор Timberk TEC.E2 E 2000
Арт. 704305168
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Габариты, мм
|440х775х130
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Электрический конвектор Timberk TEC.E2 E 2000 - прост и удобен в эксплуатации. Прибор подходит для обогрева жилых помещений и офисов. Для удобной эксплуатации конвектор оснащен простой и понятной панелью управления. Прибор устойчив к перепадам напряжения. Предусмотрено три ступени мощности нагрева.
Преимущества
- Конвектор оснащен высокоточным электронным термостатом
- Устойчивость к перепадам напряжения в электросети (-20%/+15%)
- Технология Heating Energy Balance - новейшая система производства низкотемпературных нагревательных элементов
- Скорость разогрева до 75 секунд
- Технология Power Proof - три ступени мощности нагрева 850/1150/2000 Вт
- Простой настенный монтаж и напольная установка (ножки входят в комплект поставки)
- Режим энергосбережения Economy Expert
- ProLife Safety System - многоступенчатая защита и увеличенный срок эксплуатации (более 10 лет)
- Технология Aerodynamic Flow - запатентованная конструкция корпуса для создания конвекционного потока
- В данном приборе установлен профессиональный монолитный нагревательный элемент последнего поколения TRIO-EOX F
- Режим антиобледенения Anti-frost Protection для обогрева загородных домов и дач