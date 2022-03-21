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Фильтр-регулятор Metabo FR-200, 1/2", 0901063885
5.0
2
10 219 ₽
Воздушные фильтры для компрессоров
    Фильтр-регулятор Metabo FR-200, 1/2", 0901063885
    Арт. X10991029
    5.0
    2
    Фильтр-регулятор Metabo FR-200, 1/2", 0901063885

      Фильтр-регулятор Metabo FR-200, 1/2", 0901063885

      10 219 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X10991029
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		фильтр
      Посадочный размер, дюйм
      		1/2
      Все характеристики
      10 219 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фильтр-регулятор Metabo FR-200 (1/2") 0901063885  - предназначен для очистки сжатого воздуха, поступающего от компрессора, от влаги и пыли. На корпусе имеется скоба для крепления к стене, также есть возможность установки фильтра в распределительный щит или трубопровод. Встроенный манометр позволяет отслеживать уровень давления воздуха, подаваемого к пневмоинструменту. Адаптер для подключения к резьбе 3/8" и 1/4" дает возможность использовать его с любыми компрессорами

        Преимущества

        • Настенное крепление
        • Возможен монтаж в распределительные щиты и трубопроводы
        • С соединительным адаптером на 3/8" и 1/4"