Фильтр-регулятор Metabo FR-200, 1/2", 0901063885
Арт. X10991029
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|фильтр
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Посадочный размер, дюйм
|1/2
- Фильтр-регулятор Metabo FR-200 (1/2") 0901063885 - предназначен для очистки сжатого воздуха, поступающего от компрессора, от влаги и пыли. На корпусе имеется скоба для крепления к стене, также есть возможность установки фильтра в распределительный щит или трубопровод. Встроенный манометр позволяет отслеживать уровень давления воздуха, подаваемого к пневмоинструменту. Адаптер для подключения к резьбе 3/8" и 1/4" дает возможность использовать его с любыми компрессорами
Преимущества
- Настенное крепление
- Возможен монтаж в распределительные щиты и трубопроводы
- С соединительным адаптером на 3/8" и 1/4"