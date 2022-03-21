Преимущества

Настенное крепление

Возможен монтаж в распределительные щиты и трубопроводы

С соединительным адаптером на 3/8" и 1/4"

Фильтр-регулятор Metabo FR-200 (1/2") 0901063885 - предназначен для очистки сжатого воздуха, поступающего от компрессора, от влаги и пыли. На корпусе имеется скоба для крепления к стене, также есть возможность установки фильтра в распределительный щит или трубопровод. Встроенный манометр позволяет отслеживать уровень давления воздуха, подаваемого к пневмоинструменту. Адаптер для подключения к резьбе 3/8" и 1/4" дает возможность использовать его с любыми компрессорами