Фильтр Metabo F-180 1/4" Фильтр 0901063818

Описание товара:

Фильтр Metabo F-180 предназначен для очистки от влаги и пыли сжатого воздуха, поступающего от компрессора к пневмоинструменту. На корпусе имеется скоба для крепления к стене, также есть возможность установки фильтра в распределительный щит или трубопровод.

Преимущества и особенности:

Настенное крепление;

Возможен монтаж в распределительные щиты и трубопроводы.

Комплектация: