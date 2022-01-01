Фильтр Metabo F-180 1/4" Фильтр 0901063818
Арт. X10991036
Характеристики
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Производитель
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Количество, шт
|1
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Макс. давление, бар
|12
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Присоединительный размер, дюйм
|1/4
Описание товара:
Фильтр Metabo F-180 предназначен для очистки от влаги и пыли сжатого воздуха, поступающего от компрессора к пневмоинструменту. На корпусе имеется скоба для крепления к стене, также есть возможность установки фильтра в распределительный щит или трубопровод.
Преимущества и особенности:
- Настенное крепление;
- Возможен монтаж в распределительные щиты и трубопроводы.
Комплектация:
- Фильтр Metabo F-180;
- Упаковка.