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Фильтр Metabo F-180 1/4" Фильтр 0901063818
Найти аналог
Для прочей техники
    Фильтр Metabo F-180 1/4" Фильтр 0901063818
    Арт. X10991036
    Фильтр Metabo F-180 1/4" Фильтр 0901063818

      Фильтр Metabo F-180 1/4" Фильтр 0901063818

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X10991036

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Количество, шт
      		1
      Макс. давление, бар
      		12
      Присоединительный размер, дюйм
      		1/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Фильтр Metabo F-180 предназначен для очистки от влаги и пыли сжатого воздуха, поступающего от компрессора к пневмоинструменту. На корпусе имеется скоба для крепления к стене, также есть возможность установки фильтра в распределительный щит или трубопровод.

        Преимущества и особенности:

        • Настенное крепление;
        • Возможен монтаж в распределительные щиты и трубопроводы.

        Комплектация:

        • Фильтр Metabo F-180;
        • Упаковка.