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Пистолет-распылитель Fiskars Multi 1052184
3 450 ₽
Распылители
    Пистолет-распылитель Fiskars Multi 1052184
    Арт. О00000029483
    Пистолет-распылитель Fiskars Multi 1052184
    Пистолет-распылитель Fiskars Multi 1052184
    Пистолет-распылитель Fiskars Multi 1052184
      Пистолет-распылитель Fiskars Multi 1052184
      Пистолет-распылитель Fiskars Multi 1052184
      Пистолет-распылитель Fiskars Multi 1052184

      Пистолет-распылитель Fiskars Multi 1052184

      3 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029483

      Характеристики

      Производитель
      		Fiskars
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Финляндия
      Все характеристики
      3 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Регулируемый пистолет-распылитель Fiskars MULTI 1052184 – незаменимый помощник для полива растений на садово-огородном участке. Возможность регулировки потока воды позволяет подобрать наиболее оптимальный, что обеспечивает эффективное выполнение задач разной сложности. Эргономичная рукоятка удобно лежит в руке, что гарантирует комфортное управление процессом полива.

        Преимущества:

        • Эргономичный рычаг для регулировки подачи воды;
        • Плавная регулировка потока воды: сильная струя, слабая струя, мелкокапельное распыление, мягкое распыление, жесткое распыление;
        • Fiskars MULTI 1052184 входит в модульную систему съемных насадок для штанг-распылителей;
        • Морозостойкая конструкция - надежность.