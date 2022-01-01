Пистолет-распылитель Fiskars Multi 1052184
Арт. О00000029483
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Финляндия
- Регулируемый пистолет-распылитель Fiskars MULTI 1052184 – незаменимый помощник для полива растений на садово-огородном участке. Возможность регулировки потока воды позволяет подобрать наиболее оптимальный, что обеспечивает эффективное выполнение задач разной сложности. Эргономичная рукоятка удобно лежит в руке, что гарантирует комфортное управление процессом полива.
Преимущества:
- Эргономичный рычаг для регулировки подачи воды;
- Плавная регулировка потока воды: сильная струя, слабая струя, мелкокапельное распыление, мягкое распыление, жесткое распыление;
- Fiskars MULTI 1052184 входит в модульную систему съемных насадок для штанг-распылителей;
- Морозостойкая конструкция - надежность.