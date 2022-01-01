Преимущества:

Эргономичный рычаг для регулировки подачи воды;

Плавная регулировка потока воды: сильная струя, слабая струя, мелкокапельное распыление, мягкое распыление, жесткое распыление;

Fiskars MULTI 1052184 входит в модульную систему съемных насадок для штанг-распылителей;

Морозостойкая конструкция - надежность.

Регулируемый пистолет-распылитель Fiskars MULTI 1052184 – незаменимый помощник для полива растений на садово-огородном участке. Возможность регулировки потока воды позволяет подобрать наиболее оптимальный, что обеспечивает эффективное выполнение задач разной сложности. Эргономичная рукоятка удобно лежит в руке, что гарантирует комфортное управление процессом полива.