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Пистолет-распылитель регулируемый Fiskars Multi 1023665
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Распылители
    Пистолет-распылитель регулируемый Fiskars Multi 1023665
    Арт. О00000029484
    Пистолет-распылитель регулируемый Fiskars Multi 1023665

      Пистолет-распылитель регулируемый Fiskars Multi 1023665

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000029484

      Характеристики

      Производитель
      		Fiskars
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Финляндия
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Регулируемый пистолет-распылитель FISKARS MULTI 1023665 служит для полива садовых растений. Имеет плавную регулировку распыления и блокировку подачи воды. Пистолет прост и надежен в использовании, прочный корпус устойчив к коррозии. Рукоятка с покрытием SoftGrip обеспечивает надежный захват.

        Преимущества:

        • Пистолет-распылитель с аквастопом;
        • Плавная регулировка потока воды: сильная струя, мелкокапельное распыление, мягкое распыление, жесткое распыление;
        • Удобная ручка с покрытием Softgrip;
        • Пистолет можно повесить за крючок;
        • Прочная конструкция из пластика, каучука и эластомера;
        • Совместим с продукцией других производителей.