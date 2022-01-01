Пистолет-распылитель регулируемый Fiskars Multi 1023665
Арт. О00000029484
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Финляндия
- Регулируемый пистолет-распылитель FISKARS MULTI 1023665 служит для полива садовых растений. Имеет плавную регулировку распыления и блокировку подачи воды. Пистолет прост и надежен в использовании, прочный корпус устойчив к коррозии. Рукоятка с покрытием SoftGrip обеспечивает надежный захват.
Преимущества:
- Пистолет-распылитель с аквастопом;
- Плавная регулировка потока воды: сильная струя, мелкокапельное распыление, мягкое распыление, жесткое распыление;
- Удобная ручка с покрытием Softgrip;
- Пистолет можно повесить за крючок;
- Прочная конструкция из пластика, каучука и эластомера;
- Совместим с продукцией других производителей.