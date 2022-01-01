Пистолет-распылитель регулируемый Fiskars Multi 1023665

Преимущества:

Пистолет-распылитель с аквастопом;

Плавная регулировка потока воды: сильная струя, мелкокапельное распыление, мягкое распыление, жесткое распыление;

Удобная ручка с покрытием Softgrip;

Пистолет можно повесить за крючок;

Прочная конструкция из пластика, каучука и эластомера;

Совместим с продукцией других производителей.

Регулируемый пистолет-распылитель FISKARS MULTI 1023665 служит для полива садовых растений. Имеет плавную регулировку распыления и блокировку подачи воды. Пистолет прост и надежен в использовании, прочный корпус устойчив к коррозии. Рукоятка с покрытием SoftGrip обеспечивает надежный захват.