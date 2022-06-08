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Налобный фонарь LED 5351
5.0
2
270 ₽
Фонари и фонарики
    Налобный фонарь LED 5351
    Арт. Ю00000026394
    5.0
    2
    Налобный фонарь LED 5351
    Налобный фонарь LED 5351
    Налобный фонарь LED 5351
    Налобный фонарь LED 5351
    Налобный фонарь LED 5351
      Налобный фонарь LED 5351
      Налобный фонарь LED 5351
      Налобный фонарь LED 5351
      Налобный фонарь LED 5351
      Налобный фонарь LED 5351

      Налобный фонарь LED 5351

      270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000026394
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.1
      Габариты, мм
      		50x60x70
      Все характеристики
      270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Светодиодный налобный фонарь удобен в использовании во время похода, рыбалки, охоты, ремонта и многого другого. Главное преимущество - это свободные руки. Вы можете делать все что угодно двумя руками. Благодаря данному факту эффективность работы и безопасность выше.

        Преимущества

        • Поворотный корпус
        • Цвет корпуса: серебристый
        • Материал корпуса выполнен из пластика
        • Источники питания: батарейки
        • Дистанция освещения: 20 м
        • Количество режимов работы: 3
        • Степень защиты Ultraflash LED5361 12420: IP44