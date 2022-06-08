Налобный фонарь LED 5351

Преимущества

Поворотный корпус



Цвет корпуса: серебристый

Материал корпуса выполнен из пластика

Источники питания: батарейки



Дистанция освещения: 20 м



Количество режимов работы: 3

Степень защиты Ultraflash LED5361 12420: IP44

Светодиодный налобный фонарь удобен в использовании во время похода, рыбалки, охоты, ремонта и многого другого. Главное преимущество - это свободные руки. Вы можете делать все что угодно двумя руками. Благодаря данному факту эффективность работы и безопасность выше.