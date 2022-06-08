Налобный фонарь LED 5351
Арт. Ю00000026394
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.1
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Габариты, мм
|50x60x70
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- Светодиодный налобный фонарь удобен в использовании во время похода, рыбалки, охоты, ремонта и многого другого. Главное преимущество - это свободные руки. Вы можете делать все что угодно двумя руками. Благодаря данному факту эффективность работы и безопасность выше.
Преимущества
- Поворотный корпус
- Цвет корпуса: серебристый
- Материал корпуса выполнен из пластика
- Источники питания: батарейки
- Дистанция освещения: 20 м
- Количество режимов работы: 3
- Степень защиты Ultraflash LED5361 12420: IP44
- Поворотный корпус