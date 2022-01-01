Газовая колонка MARCO POLO M2 FF NG, 10л

Преимущества:

Датчик тяги распределяет подачу газа и фиксирует отсутствие обратной тяги.

Термопара контролирует подачу газа.

Инженеры добились значительной экономии расхода газа и стабильной работы устройства при низком давлении воды в 0.4 бар и при уровне давления газа в 8.6 мбар.

Закрытая камера сгорания повышает безопасность и делает эксплуатацию нагревателя Ariston MARCO POLO M2 10L FF более комфортной, сводя к минимуму уровень издаваемого шума.

Водонагреватель газовый Ariston MARCO POLO M2 10L FF, заключенный в металлический корпус, займет свое место у вас дома. Небольшие габариты прибора предоставляют большие возможности при его монтаже в доме или квартире. Мощность водонагревателя достигает 18 кВт – это позволяет вам разогреть до 10 л/мин, согласитесь, это очень приятно. Управление реализовано в сенсорном дисплее – вы сможете вводить режим работы и температуру одним прикосновением к экрану. Многоступенчатая система защиты поддерживает стабильную работу всего водонагревателя.