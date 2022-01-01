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Газовая колонка MARCO POLO M2 FF NG, 10л
Найти аналог
Газовые водонагреватели
    Газовая колонка MARCO POLO M2 FF NG, 10л
    Арт. X16956107
    Газовая колонка MARCO POLO M2 FF NG, 10л

      Газовая колонка MARCO POLO M2 FF NG, 10л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16956107

      Характеристики

      Производитель
      		Marco Polo
      Вес, кг
      		11.5
      Габариты, мм
      		320x520x130
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Водонагреватель газовый Ariston MARCO POLO M2 10L FF, заключенный в металлический корпус, займет свое место у вас дома. Небольшие габариты прибора предоставляют большие возможности при его монтаже в доме или квартире. Мощность водонагревателя достигает 18 кВт – это позволяет вам разогреть до 10 л/мин, согласитесь, это очень приятно. Управление реализовано в сенсорном дисплее – вы сможете вводить режим работы и температуру одним прикосновением к экрану. Многоступенчатая система защиты поддерживает стабильную работу всего водонагревателя.

        Преимущества:

        • Датчик тяги распределяет подачу газа и фиксирует отсутствие обратной тяги.
        • Термопара контролирует подачу газа.
        • Инженеры добились значительной экономии расхода газа и стабильной работы устройства при низком давлении воды в 0.4 бар и при уровне давления газа в 8.6 мбар.
        • Закрытая камера сгорания повышает безопасность и делает эксплуатацию нагревателя Ariston MARCO POLO M2 10L FF более комфортной, сводя к минимуму уровень издаваемого шума.