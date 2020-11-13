Сварочный аппарат Гранит 200
Арт. О00000008224
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. сварочный ток MMA, А
|200
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
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- Сварочный аппарат GRANIT (Гранит) применяется для сварки электродами с постоянным и переменным током с любыми видами покрытий, включая целлюлозные электроды и электроды по алюминию.
Преимущества
- Позволяет получать сварные швы высокого качества
- Компактные размеры, небольшой вес и плечевой ремень обеспечивают удобство работы на высоте
- Малое разбрызгивание металла достигается за счёт встроенных функций: Hot-Start, Arc-Force и Anti-Sticking
- Инвертор имеет простую панель управления и может работать при пониженном напряжении
- Эффективная система охлаждения предотвращает перегрев внутренних узлов
- Быстросъемные соединения для подключения кабеля позволяют незамедлительно начать работу