Сварочный аппарат Гранит 200

Преимущества

Позволяет получать сварные швы высокого качества

Компактные размеры, небольшой вес и плечевой ремень обеспечивают удобство работы на высоте

Малое разбрызгивание металла достигается за счёт встроенных функций: Hot-Start, Arc-Force и Anti-Sticking

Инвертор имеет простую панель управления и может работать при пониженном напряжении

Эффективная система охлаждения предотвращает перегрев внутренних узлов

Быстросъемные соединения для подключения кабеля позволяют незамедлительно начать работу

Сварочный аппарат GRANIT (Гранит) применяется для сварки электродами с постоянным и переменным током с любыми видами покрытий, включая целлюлозные электроды и электроды по алюминию.