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Сварочный аппарат Гранит 200
5.0
6
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный аппарат Гранит 200
    Арт. О00000008224
    5.0
    6
    Сварочный аппарат Гранит 200
    Сварочный аппарат Гранит 200
    Сварочный аппарат Гранит 200
    Сварочный аппарат Гранит 200
    Сварочный аппарат Гранит 200
      Сварочный аппарат Гранит 200
      Сварочный аппарат Гранит 200
      Сварочный аппарат Гранит 200
      Сварочный аппарат Гранит 200
      Сварочный аппарат Гранит 200

      Сварочный аппарат Гранит 200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000008224
      5.0
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Гранит
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		200
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сварочный аппарат GRANIT (Гранит) применяется для сварки электродами с постоянным и переменным током с любыми видами покрытий, включая целлюлозные электроды и электроды по алюминию.

        Преимущества

        • Позволяет получать сварные швы высокого качества
        • Компактные размеры, небольшой вес и плечевой ремень обеспечивают удобство работы на высоте
        • Малое разбрызгивание металла достигается за счёт встроенных функций: Hot-Start, Arc-Force и Anti-Sticking
        • Инвертор имеет простую панель управления и может работать при пониженном напряжении
        • Эффективная система охлаждения предотвращает перегрев внутренних узлов
        • Быстросъемные соединения для подключения кабеля позволяют незамедлительно начать работу