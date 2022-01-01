Тепловая дизельная пушка прямого нагрева Hintek DIS 30, 30 кВт
Арт. О00000024928
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Объем бака для топлива, л
|19
|
Расход топлива, л/ч
|2.8
- Дизельная пушка Hintek DIS 30, 30 кВт 04.06.05.000006 - это профессиональное оборудование, предназначенное для обогрева промышленных помещений, складов и строительных площадок. При объеме бака 19 л расход топлива составляет 2,8 л/ч. Пушка оснащена высокоточной автоматикой и системой безопасности. Модель подходит для обогрева проветриваемых производственных помещений, палаточных и иных быстровозводимых удаленных от коммуникаций помещений, для помещений в процессе ремонта или полуоткрытых строительных площадок. Обеспечивают интенсивный прогрев, благодаря высочайшему КПД. Оснащены высокоточной автоматикой и системой безопасности.
Преимущества
- Hintek DIS 30, 30 кВт обеспечивает интенсивный прогрев, благодаря высочайшему КПД
- Оснащена высокоточной автоматикой и системой безопасности
- Давление - 0.33 бар
- Обогреваемая площадь - 300 кв.м