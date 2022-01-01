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Тепловая дизельная пушка прямого нагрева Hintek DIS 30, 30 кВт
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Дизельные тепловые пушки
    Тепловая дизельная пушка прямого нагрева Hintek DIS 30, 30 кВт
    Арт. О00000024928
    Тепловая дизельная пушка прямого нагрева Hintek DIS 30, 30 кВт
    Тепловая дизельная пушка прямого нагрева Hintek DIS 30, 30 кВт
    Тепловая дизельная пушка прямого нагрева Hintek DIS 30, 30 кВт
    Тепловая дизельная пушка прямого нагрева Hintek DIS 30, 30 кВт
      Тепловая дизельная пушка прямого нагрева Hintek DIS 30, 30 кВт
      Тепловая дизельная пушка прямого нагрева Hintek DIS 30, 30 кВт
      Тепловая дизельная пушка прямого нагрева Hintek DIS 30, 30 кВт
      Тепловая дизельная пушка прямого нагрева Hintek DIS 30, 30 кВт

      Тепловая дизельная пушка прямого нагрева Hintek DIS 30, 30 кВт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000024928

      Характеристики

      Производитель
      		Hintek
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Объем бака для топлива, л
      		19
      Расход топлива, л/ч
      		2.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дизельная пушка Hintek DIS 30, 30 кВт 04.06.05.000006 - это профессиональное оборудование, предназначенное для обогрева промышленных помещений, складов и строительных площадок. При объеме бака 19 л расход топлива составляет 2,8 л/ч. Пушка оснащена высокоточной автоматикой и системой безопасности. Модель подходит для обогрева проветриваемых производственных помещений, палаточных и иных быстровозводимых удаленных от коммуникаций помещений, для помещений в процессе ремонта или полуоткрытых строительных площадок. Обеспечивают интенсивный прогрев, благодаря высочайшему КПД. Оснащены высокоточной автоматикой и системой безопасности.

        Преимущества

        • Hintek DIS 30, 30 кВт обеспечивает интенсивный прогрев, благодаря высочайшему КПД
        • Оснащена высокоточной автоматикой и системой безопасности
        • Давление - 0.33 бар
        • Обогреваемая площадь - 300 кв.м