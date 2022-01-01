Тепловая дизельная пушка прямого нагрева Hintek DIS 30, 30 кВт

Преимущества

Hintek DIS 30, 30 кВт обеспечивает интенсивный прогрев, благодаря высочайшему КПД

Оснащена высокоточной автоматикой и системой безопасности

Давление - 0.33 бар

Обогреваемая площадь - 300 кв.м

Дизельная пушка Hintek DIS 30, 30 кВт 04.06.05.000006 - это профессиональное оборудование, предназначенное для обогрева промышленных помещений, складов и строительных площадок. При объеме бака 19 л расход топлива составляет 2,8 л/ч. Пушка оснащена высокоточной автоматикой и системой безопасности. Модель подходит для обогрева проветриваемых производственных помещений, палаточных и иных быстровозводимых удаленных от коммуникаций помещений, для помещений в процессе ремонта или полуоткрытых строительных площадок. Обеспечивают интенсивный прогрев, благодаря высочайшему КПД. Оснащены высокоточной автоматикой и системой безопасности.