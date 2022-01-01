Дизельная тепловая пушка Hintek DIS 20
Арт. О00000024929
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Расход топлива, л/ч
|1.9
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Макс. площадь обогрева, кв.м
|200
- Дизельная пушка Hintek DIS 20, 20 кВт 04.06.05.000005 - это профессиональный и производительный теплогенератор направленного действия, работающий на дизельном топливе. Предназначен для обогрева производственных помещений, палаточных и иных быстровозводимых удаленных от коммуникаций помещений, для помещений в процессе ремонта или полуоткрытых строительных площадок. Обеспечивают интенсивный прогрев, благодаря высочайшему КПД. Оснащены высокоточной автоматикой и системой безопасности.
Преимущества
- Hintek DIS 20 04.06.05.000005 обеспечивает интенсивный прогрев, благодаря высочайшему КПД
- Оснащена высокоточной автоматикой и системой безопасности
- Давление - 0,31 бар
- Обогреваемая площадь - 200 кв.м