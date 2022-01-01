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Дизельная тепловая пушка Hintek DIS 20
19 080 ₽
Дизельные тепловые пушки
    Дизельная тепловая пушка Hintek DIS 20
    Арт. О00000024929
    Дизельная тепловая пушка Hintek DIS 20
    Дизельная тепловая пушка Hintek DIS 20
    Дизельная тепловая пушка Hintek DIS 20
    Дизельная тепловая пушка Hintek DIS 20
      Дизельная тепловая пушка Hintek DIS 20
      Дизельная тепловая пушка Hintek DIS 20
      Дизельная тепловая пушка Hintek DIS 20
      Дизельная тепловая пушка Hintek DIS 20

      Дизельная тепловая пушка Hintek DIS 20

      19 080 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024929

      Характеристики

      Производитель
      		Hintek
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Расход топлива, л/ч
      		1.9
      Макс. площадь обогрева, кв.м
      		200
      Все характеристики
      19 080 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дизельная пушка Hintek DIS 20, 20 кВт 04.06.05.000005 - это профессиональный и производительный теплогенератор направленного действия, работающий на дизельном топливе. Предназначен для обогрева производственных помещений, палаточных и иных быстровозводимых удаленных от коммуникаций помещений, для помещений в процессе ремонта или полуоткрытых строительных площадок. Обеспечивают интенсивный прогрев, благодаря высочайшему КПД. Оснащены высокоточной автоматикой и системой безопасности. 

        Преимущества

        • Hintek DIS 20 04.06.05.000005 обеспечивает интенсивный прогрев, благодаря высочайшему КПД
        • Оснащена высокоточной автоматикой и системой безопасности
        • Давление - 0,31 бар
        • Обогреваемая площадь - 200 кв.м