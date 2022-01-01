Дизельная тепловая пушка Hintek DIS 20

Преимущества

Hintek DIS 20 04.06.05.000005 обеспечивает интенсивный прогрев, благодаря высочайшему КПД

Оснащена высокоточной автоматикой и системой безопасности

Давление - 0,31 бар

Обогреваемая площадь - 200 кв.м

Дизельная пушка Hintek DIS 20, 20 кВт 04.06.05.000005 - это профессиональный и производительный теплогенератор направленного действия, работающий на дизельном топливе. Предназначен для обогрева производственных помещений, палаточных и иных быстровозводимых удаленных от коммуникаций помещений, для помещений в процессе ремонта или полуоткрытых строительных площадок. Обеспечивают интенсивный прогрев, благодаря высочайшему КПД. Оснащены высокоточной автоматикой и системой безопасности.