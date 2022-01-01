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Леска для триммеров Husqvarna Opti 5976688-21, круг, 2,4 мм, 90 м
1 589 ₽
Леска для триммеров
    Леска для триммеров Husqvarna Opti 5976688-21, круг, 2,4 мм, 90 м
    Арт. О00000015777
    Леска для триммеров Husqvarna Opti 5976688-21, круг, 2,4 мм, 90 м

      Леска для триммеров Husqvarna Opti 5976688-21, круг, 2,4 мм, 90 м

      1 589 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000015777

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип аксессуара
      		леска для триммера
      Диаметр лески, мм
      		2.4
      Все характеристики
      1 589 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Леска для триммеров Husqvarna Opti 5976688-21 предназначена для триммеров.

        Преимущества

        • Универсальная триммерная леска с круглым профилем
        • Обеспечивает хорошую производительность резки и износостойкость в широком диапазоне применений
        • Подходит для всех стандартных триммерных головок