Инструмент гибки металла, установки заклепок BlackSmith M3-G

Преимущества

Прочность. Все рабочие узлы инструмента для гибки металла и установки заклепок Blacksmith M3-G выполнены из высокопрочных и качественных материалов

Удобство в работе. Специальный рычаг с вращающейся рукояткой обеспечивает удобство в работе с инструментом

Два рабочих положения

Большое количество комбинаций установки гибочной оснастки

Простота эксплуатации

Не требует специального обслуживания

Инструмент для гибки металла и установки заклепок Blacksmith M3-G, благодаря высокому качеству работ, широко используется в кузнечных и других ремесленных мастерских при изготовлении различных кованых изделий. Инструмент отличается широким спектром выполняемых операций: гибка дуги, колец и углов. Полный комплект поставки позволит сразу же приступить к работе без дополнительных затрат.