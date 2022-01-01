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Инструмент гибки металла, установки заклепок BlackSmith M3-G
Найти аналог
Листогибочные станки
    Инструмент гибки металла, установки заклепок BlackSmith M3-G
    Арт. X13191830
    Инструмент гибки металла, установки заклепок BlackSmith M3-G
    Инструмент гибки металла, установки заклепок BlackSmith M3-G
    Инструмент гибки металла, установки заклепок BlackSmith M3-G
    Инструмент гибки металла, установки заклепок BlackSmith M3-G
    Инструмент гибки металла, установки заклепок BlackSmith M3-G
    Инструмент гибки металла, установки заклепок BlackSmith M3-G
    Инструмент гибки металла, установки заклепок BlackSmith M3-G
    Инструмент гибки металла, установки заклепок BlackSmith M3-G
    Инструмент гибки металла, установки заклепок BlackSmith M3-G
    Инструмент гибки металла, установки заклепок BlackSmith M3-G
    Инструмент гибки металла, установки заклепок BlackSmith M3-G
    Инструмент гибки металла, установки заклепок BlackSmith M3-G
    Инструмент гибки металла, установки заклепок BlackSmith M3-G
      Инструмент гибки металла, установки заклепок BlackSmith M3-G
      Инструмент гибки металла, установки заклепок BlackSmith M3-G
      Инструмент гибки металла, установки заклепок BlackSmith M3-G
      Инструмент гибки металла, установки заклепок BlackSmith M3-G
      Инструмент гибки металла, установки заклепок BlackSmith M3-G
      Инструмент гибки металла, установки заклепок BlackSmith M3-G
      Инструмент гибки металла, установки заклепок BlackSmith M3-G
      Инструмент гибки металла, установки заклепок BlackSmith M3-G
      Инструмент гибки металла, установки заклепок BlackSmith M3-G
      Инструмент гибки металла, установки заклепок BlackSmith M3-G
      Инструмент гибки металла, установки заклепок BlackSmith M3-G
      Инструмент гибки металла, установки заклепок BlackSmith M3-G
      Инструмент гибки металла, установки заклепок BlackSmith M3-G

      Инструмент гибки металла, установки заклепок BlackSmith M3-G

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13191830

      Характеристики

      Производитель
      		Blacksmith
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Толщина металла, мм
      		5
      Макс. ширина листового металла, мм
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Инструмент для гибки металла и установки заклепок Blacksmith M3-G, благодаря высокому качеству работ, широко используется в кузнечных и других ремесленных мастерских при изготовлении различных кованых изделий. Инструмент отличается широким спектром выполняемых операций: гибка дуги, колец и углов. Полный комплект поставки позволит сразу же приступить к работе без дополнительных затрат.

        Преимущества

        • Прочность. Все рабочие узлы инструмента для гибки металла и установки заклепок Blacksmith M3-G выполнены из высокопрочных и качественных материалов
        • Удобство в работе. Специальный рычаг с вращающейся рукояткой обеспечивает удобство в работе с инструментом
        • Два рабочих положения
        • Большое количество комбинаций установки гибочной оснастки
        • Простота эксплуатации
        • Не требует специального обслуживания