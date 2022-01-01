Инструмент гибки металла, установки заклепок BlackSmith M3-G
Арт. X13191830
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Толщина металла, мм
|5
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Макс. ширина листового металла, мм
|40
- Инструмент для гибки металла и установки заклепок Blacksmith M3-G, благодаря высокому качеству работ, широко используется в кузнечных и других ремесленных мастерских при изготовлении различных кованых изделий. Инструмент отличается широким спектром выполняемых операций: гибка дуги, колец и углов. Полный комплект поставки позволит сразу же приступить к работе без дополнительных затрат.
Преимущества
- Прочность. Все рабочие узлы инструмента для гибки металла и установки заклепок Blacksmith M3-G выполнены из высокопрочных и качественных материалов
- Удобство в работе. Специальный рычаг с вращающейся рукояткой обеспечивает удобство в работе с инструментом
- Два рабочих положения
- Большое количество комбинаций установки гибочной оснастки
- Простота эксплуатации
- Не требует специального обслуживания