Снегоуборочная машина бензиномоторная Интерскол СМБ-650Э 454.01.1.00
Арт. О00000037006
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Дальность выброса, м
|12
|
Габариты, мм
|910х660х780
С этим товаром смотрят
- Бензиномоторная снегоуборочная машина ИНТЕРСКОЛ СМБ-650Э 454.01.1.00 подходит для уборки большого количества снега на тротуарах и дорогах. Оснащена мощным 4-х тактным двигателем внутреннего сгорания и двухступенчатой системой выброса. Электростартер позволяет легко и быстро запустить двигатель даже в сильным морозы. На верхней части расположена фара, облегчающая работу в сумерках. Широкие колеса с ярко-выраженным направленным протектором обеспечивают отличную проходимость даже на обледенелой поверхности.
Преимущества
- Самоходная машина
- Снег подается под кожух шнеком и затем выбрасывается крыльчаткой через раструб
- Повышенная эффективность выброса и производительность ИНТЕРСКОЛ СМБ-650Э 454.01.1.00
- Металлический зубчатый шнек
- Разблокировка колес - для увеличения маневренности машины и облегчения выполнения поворота
- 5 скоростей вперед и 2 скорости назад
- Электростартер (220В)
- Фонарь
- Регулировка угла поворота желоба для выбора нужного направления выброса
- Поворотный желоб, позволяющий отбрасывать снег на расстояние до 12 метров
- Шины с развитыми грунтозацепами, обеспечивающими отличный коэффициент сцепления