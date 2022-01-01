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Снегоуборочная машина бензиномоторная Интерскол СМБ-650Э 454.01.1.00
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Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборочная машина бензиномоторная Интерскол СМБ-650Э 454.01.1.00
    Арт. О00000037006
    Снегоуборочная машина бензиномоторная Интерскол СМБ-650Э 454.01.1.00

      Снегоуборочная машина бензиномоторная Интерскол СМБ-650Э 454.01.1.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000037006

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Дальность выброса, м
      		12
      Габариты, мм
      		910х660х780
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиномоторная снегоуборочная машина ИНТЕРСКОЛ СМБ-650Э 454.01.1.00 подходит для уборки большого количества снега на тротуарах и дорогах. Оснащена мощным 4-х тактным двигателем внутреннего сгорания и двухступенчатой системой выброса. Электростартер позволяет легко и быстро запустить двигатель даже в сильным морозы. На верхней части расположена фара, облегчающая работу в сумерках. Широкие колеса с ярко-выраженным направленным протектором обеспечивают отличную проходимость даже на обледенелой поверхности.

        Преимущества

        • Самоходная машина
        • Снег подается под кожух шнеком и затем выбрасывается крыльчаткой через раструб
        • Повышенная эффективность выброса и производительность ИНТЕРСКОЛ СМБ-650Э 454.01.1.00
        • Металлический зубчатый шнек
        • Разблокировка колес - для увеличения маневренности машины и облегчения выполнения поворота
        • 5 скоростей вперед и 2 скорости назад
        • Электростартер (220В)
        • Фонарь
        • Регулировка угла поворота желоба для выбора нужного направления выброса
        • Поворотный желоб, позволяющий отбрасывать снег на расстояние до 12 метров
        • Шины с развитыми грунтозацепами, обеспечивающими отличный коэффициент сцепления