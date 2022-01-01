Снегоуборочная машина бензиномоторная Интерскол СМБ-650Э 454.01.1.00

Преимущества

Самоходная машина

Снег подается под кожух шнеком и затем выбрасывается крыльчаткой через раструб

Повышенная эффективность выброса и производительность ИНТЕРСКОЛ СМБ-650Э 454.01.1.00

Металлический зубчатый шнек

Разблокировка колес - для увеличения маневренности машины и облегчения выполнения поворота

5 скоростей вперед и 2 скорости назад

Электростартер (220В)

Фонарь

Регулировка угла поворота желоба для выбора нужного направления выброса

Поворотный желоб, позволяющий отбрасывать снег на расстояние до 12 метров

Шины с развитыми грунтозацепами, обеспечивающими отличный коэффициент сцепления

Бензиномоторная снегоуборочная машина ИНТЕРСКОЛ СМБ-650Э 454.01.1.00 подходит для уборки большого количества снега на тротуарах и дорогах. Оснащена мощным 4-х тактным двигателем внутреннего сгорания и двухступенчатой системой выброса. Электростартер позволяет легко и быстро запустить двигатель даже в сильным морозы. На верхней части расположена фара, облегчающая работу в сумерках. Широкие колеса с ярко-выраженным направленным протектором обеспечивают отличную проходимость даже на обледенелой поверхности.