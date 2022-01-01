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Инвертор BestWeld BEST210
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор BestWeld BEST210
    Арт. 708325
    Инвертор BestWeld BEST210

      Инвертор BestWeld BEST210

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 708325

      Характеристики

      Производитель
      		BestWeld
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		7.4
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		200
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Полупрофессиональные инверторы BEST способны работать достаточное продолжительное время с ПВ 75%. Предназначены для использования в бытовых условиях, мастерских, садовых и гаражных хозяйствах. Аппараты используются со всеми типами электродов для сварки ММА (ручная дуговая сварка) и применяются для сваривания черных и цветных металлов, а также их сплавов. 
        Благодаря IGBT технологии аппараты имеют малый вес и размер, высокий уровень напряжения холостого хода, а также высокие показатели, как по циклу работы, так и по качеству.  

        Преимущества

        • Легкость в управлении 
        • Работа от генератора 
        • Экономичное энергопотребление 
        • Малый вес обеспечивает мобильность сварочных работ 
        • Выдерживает скачки напряжения в диапазоне +/- 15%