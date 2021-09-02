Преимущества

Сварка постоянным током (DC)

Легкий поджиг дуги

Защита от перегрева

Встроенный вентилятор

Начало работы одним касанием

Форсаж дуги

Функция антиприлипания электрода

Сварка TIG



Защита повышенной опасности удара током

Инверторный сварочный аппарат Сварог ARC 145 (J6904) Case - предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA) на прямой и обратной полярности, а также аргонодуговой сварки (TIG).Для осуществления TIG сварки необходимо приобрести специальную вентильную горелку.