Инверторный сварочный аппарат Сварог ARC 145 (J6904) Case
Арт. 708333
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|5.7
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Макс. сварочный ток MMA, А
|140
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
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- Инверторный сварочный аппарат Сварог ARC 145 (J6904) Case - предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA) на прямой и обратной полярности, а также аргонодуговой сварки (TIG).
Преимущества
- Сварка постоянным током (DC)
- Легкий поджиг дуги
- Защита от перегрева
- Встроенный вентилятор
- Начало работы одним касанием
- Форсаж дуги
- Функция антиприлипания электрода
- Сварка TIG
- Защита повышенной опасности удара током