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Инверторный сварочный аппарат Сварог ARC 145 (J6904) Case
4.8
5
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инверторный сварочный аппарат Сварог ARC 145 (J6904) Case
    Арт. 708333
    4.8
    5
    Инверторный сварочный аппарат Сварог ARC 145 (J6904) Case
    Инверторный сварочный аппарат Сварог ARC 145 (J6904) Case
    Инверторный сварочный аппарат Сварог ARC 145 (J6904) Case
      Инверторный сварочный аппарат Сварог ARC 145 (J6904) Case
      Инверторный сварочный аппарат Сварог ARC 145 (J6904) Case
      Инверторный сварочный аппарат Сварог ARC 145 (J6904) Case

      Инверторный сварочный аппарат Сварог ARC 145 (J6904) Case

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. 708333
      4.8
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		5.7
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		140
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Инверторный сварочный аппарат Сварог ARC 145 (J6904) Case - предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA) на прямой и обратной полярности, а также аргонодуговой сварки (TIG).

        Преимущества

        • Сварка постоянным током (DC)
        • Легкий поджиг дуги
        • Защита от перегрева
        • Встроенный вентилятор
        • Начало работы одним касанием
        • Форсаж дуги
        • Функция антиприлипания электрода
        • Сварка TIG
        • Защита повышенной опасности удара током
        Для осуществления TIG сварки необходимо приобрести специальную вентильную горелку. 