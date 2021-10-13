Сварочный аппарат Сварог ARC 250 (R112)

Преимущества

Регулировка форсажа дуги

Простота управления

Стабильность горения дуги

Высокий КПД

Сварка постоянным током

Плавная регулировка силы тока

Легкий старт







Сварочный инвертор Сварог ARC 250 R112 служит для соединения металлоконструкций методом ММА. Устройство широко применяется на строительной площадке, в автомастерской или службами ЖКХ. Транспортировочная рукоять способствует удобному перемещению агрегата с одного места на другое. Высокое качество сварного шва обеспечивается благодаря дополнительной функции - форсаж дуги.