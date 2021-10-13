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Сварочный аппарат Сварог ARC 250 (R112)
5.0
10
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный аппарат Сварог ARC 250 (R112)
    Арт. 708259
    5.0
    10
    Сварочный аппарат Сварог ARC 250 (R112)
    Сварочный аппарат Сварог ARC 250 (R112)
    Сварочный аппарат Сварог ARC 250 (R112)
    Сварочный аппарат Сварог ARC 250 (R112)
    Сварочный аппарат Сварог ARC 250 (R112)
      Сварочный аппарат Сварог ARC 250 (R112)
      Сварочный аппарат Сварог ARC 250 (R112)
      Сварочный аппарат Сварог ARC 250 (R112)
      Сварочный аппарат Сварог ARC 250 (R112)
      Сварочный аппарат Сварог ARC 250 (R112)

      Сварочный аппарат Сварог ARC 250 (R112)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. 708259
      5.0
      10

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		8.7
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		225
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сварочный инвертор Сварог ARC 250 R112 служит для соединения металлоконструкций методом ММА. Устройство широко применяется на строительной площадке, в автомастерской или службами ЖКХ. Транспортировочная рукоять способствует удобному перемещению агрегата с одного места на другое. Высокое качество сварного шва обеспечивается благодаря дополнительной функции - форсаж дуги.

        Преимущества

        • Регулировка форсажа дуги
        • Простота управления
        • Стабильность горения дуги
        • Высокий КПД
        • Сварка постоянным током
        • Плавная регулировка силы тока
        • Легкий старт