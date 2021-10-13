Сварочный аппарат Сварог ARC 250 (R112)
Арт. 708259
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|8.7
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Макс. сварочный ток MMA, А
|225
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Сварочный инвертор Сварог ARC 250 R112 служит для соединения металлоконструкций методом ММА. Устройство широко применяется на строительной площадке, в автомастерской или службами ЖКХ. Транспортировочная рукоять способствует удобному перемещению агрегата с одного места на другое. Высокое качество сварного шва обеспечивается благодаря дополнительной функции - форсаж дуги.
Преимущества
- Регулировка форсажа дуги
- Простота управления
- Стабильность горения дуги
- Высокий КПД
- Сварка постоянным током
- Плавная регулировка силы тока
- Легкий старт