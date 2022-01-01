Инвертор СВАРОГ TIG 315P AC/DC
Арт. X13111060
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Макс. сварочный ток MMA, А
|290
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Напряжение сети, В
|380
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Универсальный аппарат TECH TIG 315 P AC/DC (E103) предназначен для аргонодуговой сварки (TIG) на постоянном и переменном токе. Сварочные работы можно проводить как в обычном, так и в импульсном режиме. Инвертор также могут применяться для ручной дуговой сварки (ММА).
Преимущества
- Режим импульсной сварки с регулируемым базовым и максимальным током и частотой импульса
- Сварка алюминия на переменном токе
- ММА сварка с регулировкой форсажа дуги
- Регулировка баланса полярности
- Режим работы 2Т/4Т
- Подключение пульта дистанционного управления и блока охлаждения