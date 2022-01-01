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Инвертор СВАРОГ TIG 315P AC/DC
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор СВАРОГ TIG 315P AC/DC
    Арт. X13111060
    Инвертор СВАРОГ TIG 315P AC/DC
    Инвертор СВАРОГ TIG 315P AC/DC
    Инвертор СВАРОГ TIG 315P AC/DC
    Инвертор СВАРОГ TIG 315P AC/DC
    Инвертор СВАРОГ TIG 315P AC/DC
    Инвертор СВАРОГ TIG 315P AC/DC
      Инвертор СВАРОГ TIG 315P AC/DC
      Инвертор СВАРОГ TIG 315P AC/DC
      Инвертор СВАРОГ TIG 315P AC/DC
      Инвертор СВАРОГ TIG 315P AC/DC
      Инвертор СВАРОГ TIG 315P AC/DC
      Инвертор СВАРОГ TIG 315P AC/DC

      Инвертор СВАРОГ TIG 315P AC/DC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X13111060

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		290
      Напряжение сети, В
      		380
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Универсальный аппарат TECH TIG 315 P AC/DC (E103) предназначен для аргонодуговой сварки (TIG) на постоянном и переменном токе. Сварочные работы можно проводить как в обычном, так и в импульсном режиме. Инвертор также могут применяться для ручной дуговой сварки (ММА). 

        Преимущества

        • Режим импульсной сварки с регулируемым базовым и максимальным током и частотой импульса
        • Сварка алюминия на переменном токе
        • ММА сварка с регулировкой форсажа дуги
        • Регулировка баланса полярности
        • Режим работы 2Т/4Т
        • Подключение пульта дистанционного управления и блока охлаждения