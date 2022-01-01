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Кран шаровой ITAP IDEAL ВВ 1 1/2" 26087
2 730 ₽
Арматура запорная и регулирующая
    Кран шаровой ITAP IDEAL ВВ 1 1/2" 26087
    Арт. X1691384015
    Кран шаровой ITAP IDEAL ВВ 1 1/2" 26087

      Кран шаровой ITAP IDEAL ВВ 1 1/2" 26087

      2 730 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691384015

      Характеристики

      Производитель
      		ITAP
      Макс. рабочая температура, °С
      		150
      Газовый
      		Нет
      Назначение
      		для отопления
      Тип резьбы
      		внутренняя/внутренняя
      Все характеристики
      2 730 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кран шаровой ВВ IDEAL рычаг ITAP 1″1/2 — кран, запирающий элемент которого имеет сферическую форму, предназначен для быстрого и многократного перекрытия потока в системах домашнего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха и установок кондиционирования. Кран шаровой ВВ IDEAL рычаг ITAP 1″1/2 имеет много достоинств благодаря своей конструкции: простота и надежность, небольшие размеры, отсутствие застойных зон в проточной части, малое время, потраченное на поворот и др, — все это делает кран шаровой ВВ IDEAL рычаг ITAP 1″1/2 очень популярным.