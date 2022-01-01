Кран шаровой ITAP IDEAL ВВ 1 1/2" 26087

Кран шаровой ВВ IDEAL рычаг ITAP 1″1/2 — кран, запирающий элемент которого имеет сферическую форму, предназначен для быстрого и многократного перекрытия потока в системах домашнего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха и установок кондиционирования. Кран шаровой ВВ IDEAL рычаг ITAP 1″1/2 имеет много достоинств благодаря своей конструкции: простота и надежность, небольшие размеры, отсутствие застойных зон в проточной части, малое время, потраченное на поворот и др, — все это делает кран шаровой ВВ IDEAL рычаг ITAP 1″1/2 очень популярным.