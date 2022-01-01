Радиально-сверлильный станок Jet JRD-387A
Арт. jet_16491
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|1350
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Напряжение сети, В
|380
- Радиально-сверлильный станок JET JRD-387A позволяет быстро и аккуратно высверливать отверстия в пластмассе, дереве или металле. Модель широко применяется в частных мастерских или на небольшом производстве. Мощный двигатель обладает высокой эффективностью в работе. Передача закрывается кожухом для защиты от получения травм во время работы. Эргономичные рукояти винта подачи сверла обеспечивают удобный захват и не выскальзывают из рук.
Преимущества
- Регулируемый ограничитель глубины сверления
- Контроль глубины сверления по лимбу
- Регулировка наклона сверлильной части
- Регулировка вылета (продольный ход сверлильной части)
- 9-ступенчатая регулировка скорости вращения шпинделя переустановкой ремня
- Рабочий стол из чугунного литья
- Регулировка высоты сверлильной части над столом при помощи вращающейся рукоятки
- Быстрозажимной сверлильный патрон
- Три Т-образных паза в столе