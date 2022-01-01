Радиально-сверлильный станок JET JRD-387A позволяет быстро и аккуратно высверливать отверстия в пластмассе, дереве или металле. Модель широко применяется в частных мастерских или на небольшом производстве. Мощный двигатель обладает высокой эффективностью в работе. Передача закрывается кожухом для защиты от получения травм во время работы. Эргономичные рукояти винта подачи сверла обеспечивают удобный захват и не выскальзывают из рук.



Преимущества