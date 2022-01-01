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Радиально-сверлильный станок Jet JRD-387A
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Сверлильные станки
    Радиально-сверлильный станок Jet JRD-387A
    Арт. jet_16491
    Радиально-сверлильный станок Jet JRD-387A
    Радиально-сверлильный станок Jet JRD-387A
    Радиально-сверлильный станок Jet JRD-387A
    Радиально-сверлильный станок Jet JRD-387A
    Радиально-сверлильный станок Jet JRD-387A
    Радиально-сверлильный станок Jet JRD-387A
      Радиально-сверлильный станок Jet JRD-387A
      Радиально-сверлильный станок Jet JRD-387A
      Радиально-сверлильный станок Jet JRD-387A
      Радиально-сверлильный станок Jet JRD-387A
      Радиально-сверлильный станок Jet JRD-387A
      Радиально-сверлильный станок Jet JRD-387A

      Радиально-сверлильный станок Jet JRD-387A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_16491

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		1350
      Напряжение сети, В
      		380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Радиально-сверлильный станок JET JRD-387A  позволяет быстро и аккуратно высверливать отверстия в пластмассе, дереве или металле. Модель широко применяется в частных мастерских или на небольшом производстве. Мощный двигатель обладает высокой эффективностью в работе. Передача закрывается кожухом для защиты от получения травм во время работы. Эргономичные рукояти винта подачи сверла обеспечивают удобный захват и не выскальзывают из рук.

        Преимущества

        • Регулируемый ограничитель глубины сверления
        • Контроль глубины сверления по лимбу
        • Регулировка наклона сверлильной части
        • Регулировка вылета (продольный ход сверлильной части)
        • 9-ступенчатая регулировка скорости вращения шпинделя переустановкой ремня
        • Рабочий стол из чугунного литья
        • Регулировка высоты сверлильной части над столом при помощи вращающейся рукоятки
        • Быстрозажимной сверлильный патрон
        • Три Т-образных паза в столе