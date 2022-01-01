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Сверлильный станок Jet JWDP-12
Найти аналог
Сверлильные станки
    Сверлильный станок Jet JWDP-12
    Арт. jet_15202
    Сверлильный станок Jet JWDP-12
    Сверлильный станок Jet JWDP-12
    Сверлильный станок Jet JWDP-12
    Сверлильный станок Jet JWDP-12
    Сверлильный станок Jet JWDP-12
    Сверлильный станок Jet JWDP-12
    Сверлильный станок Jet JWDP-12
    Сверлильный станок Jet JWDP-12
      Сверлильный станок Jet JWDP-12
      Сверлильный станок Jet JWDP-12
      Сверлильный станок Jet JWDP-12
      Сверлильный станок Jet JWDP-12
      Сверлильный станок Jet JWDP-12
      Сверлильный станок Jet JWDP-12
      Сверлильный станок Jet JWDP-12
      Сверлильный станок Jet JWDP-12

      Сверлильный станок Jet JWDP-12

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_15202

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		550
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Cверлильный станок JET JWDP-12 - универсально оборудование для высверливания отверстий в дереве или металле. Отличительной особенностью устройства является клиноременная передача, которая позволяет плавно регулировать скорость вращения шпинделя. Модель оснащается чугунным столом с Т-образными пазами для крепления тисков. Дополнительные конструктивные особенности, такие как ограничитель глубины сверления, специальный лазерный указатель сверления, светодиодный фонарь обеспечивают комфорт и удобство в работе. Быстрозажимной сверлильный патрон гарантирует легкую и быструю замену сверла.

        Преимущества

        • Контроль глубины сверления по лимбу
        • Миллиметровая шкала для контроля глубины сверления
        • Светодиодный фонарь подсветка
        • Плавная регулировка скорости вращения шпинделя без переустановки ремня (вариатор)
        • Рабочий стол из чугунного литья
        • Выдвижное расширение рабочего стола
        • Регулировка высоты установки рабочего стола при помощи вращающейся рукоятки
        • Поворотный рабочий стол
        • Четыре Т-образных паза в столе
        • Долгий срок службы