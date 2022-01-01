Сверлильный станок Jet JWDP-12

Cверлильный станок JET JWDP-12 - универсально оборудование для высверливания отверстий в дереве или металле. Отличительной особенностью устройства является клиноременная передача, которая позволяет плавно регулировать скорость вращения шпинделя. Модель оснащается чугунным столом с Т-образными пазами для крепления тисков. Дополнительные конструктивные особенности, такие как ограничитель глубины сверления, специальный лазерный указатель сверления, светодиодный фонарь обеспечивают комфорт и удобство в работе. Быстрозажимной сверлильный патрон гарантирует легкую и быструю замену сверла.



Преимущества