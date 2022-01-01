Сверлильный станок Jet JWDP-12
Арт. jet_15202
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Швейцария
|
Мощность, Вт
|550
|
Напряжение сети, В
|220
- Cверлильный станок JET JWDP-12 - универсально оборудование для высверливания отверстий в дереве или металле. Отличительной особенностью устройства является клиноременная передача, которая позволяет плавно регулировать скорость вращения шпинделя. Модель оснащается чугунным столом с Т-образными пазами для крепления тисков. Дополнительные конструктивные особенности, такие как ограничитель глубины сверления, специальный лазерный указатель сверления, светодиодный фонарь обеспечивают комфорт и удобство в работе. Быстрозажимной сверлильный патрон гарантирует легкую и быструю замену сверла.
Преимущества
- Контроль глубины сверления по лимбу
- Миллиметровая шкала для контроля глубины сверления
- Светодиодный фонарь подсветка
- Плавная регулировка скорости вращения шпинделя без переустановки ремня (вариатор)
- Рабочий стол из чугунного литья
- Выдвижное расширение рабочего стола
- Регулировка высоты установки рабочего стола при помощи вращающейся рукоятки
- Поворотный рабочий стол
- Четыре Т-образных паза в столе
- Долгий срок службы