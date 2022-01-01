Калорифер газовый Patriot POWER GS-10

Преимущества

Обогреватель может быть использован в качестве вентилятора

Мульти-защита газовой тепловой пушки PATRIOT GS-12 от самовозгорания

Автоматический контроллер горения

Защита от утечки газа

Газовая тепловая пушка PATRIOT GS-12 служит для обогрева открытых площадок и вентилируемых помещений, широко используется на строительных площадках. Для удобства транспортировки сверху на корпусе пушки расположена удобная ручка. Устройство отличается простотой и удобством в эксплуатации, все органы управления расположены в нижней части подставки. Для более продолжительного срока службы аппарата предусмотрена система защиты от самовозгорания и от утечки газа