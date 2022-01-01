Калорифер газовый Patriot POWER GS-10
Арт. 70423780
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Давление газа, бар
|1.5
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Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
|0.78
- Газовая тепловая пушка PATRIOT GS-12 служит для обогрева открытых площадок и вентилируемых помещений, широко используется на строительных площадках. Для удобства транспортировки сверху на корпусе пушки расположена удобная ручка. Устройство отличается простотой и удобством в эксплуатации, все органы управления расположены в нижней части подставки. Для более продолжительного срока службы аппарата предусмотрена система защиты от самовозгорания и от утечки газа
Преимущества
- Обогреватель может быть использован в качестве вентилятора
- Мульти-защита газовой тепловой пушки PATRIOT GS-12 от самовозгорания
- Автоматический контроллер горения
- Защита от утечки газа