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Калорифер газовый Patriot POWER GS-10
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Газовые тепловые пушки
    Калорифер газовый Patriot POWER GS-10
    Арт. 70423780
    Калорифер газовый Patriot POWER GS-10
    Калорифер газовый Patriot POWER GS-10
    Калорифер газовый Patriot POWER GS-10
    Калорифер газовый Patriot POWER GS-10
    Калорифер газовый Patriot POWER GS-10
      Калорифер газовый Patriot POWER GS-10
      Калорифер газовый Patriot POWER GS-10
      Калорифер газовый Patriot POWER GS-10
      Калорифер газовый Patriot POWER GS-10
      Калорифер газовый Patriot POWER GS-10

      Калорифер газовый Patriot POWER GS-10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 70423780

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Давление газа, бар
      		1.5
      Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
      		0.78
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газовая тепловая пушка PATRIOT GS-12 служит для обогрева открытых площадок и вентилируемых помещений, широко используется на строительных площадках. Для удобства транспортировки сверху на корпусе пушки расположена удобная ручка. Устройство отличается простотой и удобством в эксплуатации, все органы управления расположены в нижней части подставки. Для более продолжительного срока службы аппарата предусмотрена система защиты от самовозгорания и от утечки газа

        Преимущества

        • Обогреватель может быть использован в качестве вентилятора
        • Мульти-защита газовой тепловой пушки PATRIOT GS-12 от самовозгорания
        • Автоматический контроллер горения
        • Защита от утечки газа