Газовый калорифер Patriot POWER GS-30

Преимущества

Переносной теплогенератор на сжиженном газе пропан/бутан

Усовершенствованная горелка с увеличенной подачей кислорода увеличивает КПД и уменьшает выброс в атмосферу отработанных газов.

Пушка предназначена как для использования в хорошо проветриваемых помещениях: склады, теплицы, производственные помещения и т.д., так и на открытом пространстве

Газовый шланг 1,5 м и редуктор в комплекте

Система защиты от перегрева

Система защиты от утечки газа

Степень защиты газовой тепловой пушки PATRIOT GS 30 633445022 - IPX 4

Газовая тепловая пушка PATRIOT GS 30 633445022 обеспечивает быстрый обогрев помещения площадью до 300 кв.м. Данное устройство работает на газе пропан/бутан. Для удобства транспортировки пушка оснащена ручкой. Решетка на сопле предотвращает попадание внутрь пушки посторонних предметов.