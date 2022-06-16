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Газовый калорифер Patriot POWER GS-30
5.0
2
10 290 ₽
Газовые тепловые пушки
  • Персональная скидка
Газовый калорифер Patriot POWER GS-30
Арт. Ю00000027134
5.0
2
Газовый калорифер Patriot POWER GS-30
Газовый калорифер Patriot POWER GS-30
Газовый калорифер Patriot POWER GS-30
Газовый калорифер Patriot POWER GS-30
Газовый калорифер Patriot POWER GS-30
Газовый калорифер Patriot POWER GS-30
Газовый калорифер Patriot POWER GS-30
  • Персональная скидка
Газовый калорифер Patriot POWER GS-30
Газовый калорифер Patriot POWER GS-30
Газовый калорифер Patriot POWER GS-30
Газовый калорифер Patriot POWER GS-30
Газовый калорифер Patriot POWER GS-30
Газовый калорифер Patriot POWER GS-30
Газовый калорифер Patriot POWER GS-30

Газовый калорифер Patriot POWER GS-30

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10 290 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000027134
5.0
2

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
2.18
Пьезоподжиг
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
10 290 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Газовая тепловая пушка PATRIOT GS 30 633445022 обеспечивает быстрый обогрев помещения площадью до 300 кв.м. Данное устройство работает на газе пропан/бутан. Для удобства транспортировки пушка оснащена ручкой. Решетка на сопле предотвращает попадание внутрь пушки посторонних предметов.

    Преимущества

    • Переносной теплогенератор на сжиженном газе пропан/бутан
    • Усовершенствованная горелка с увеличенной подачей кислорода увеличивает КПД и уменьшает выброс в атмосферу отработанных газов.
    • Пушка предназначена как для использования в хорошо проветриваемых помещениях: склады, теплицы, производственные помещения и т.д., так и на открытом пространстве
    • Газовый шланг 1,5 м и редуктор в комплекте
    • Система защиты от перегрева
    • Система защиты от утечки газа
    • Степень защиты газовой тепловой пушки PATRIOT GS 30 633445022 - IPX 4