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Газовый калорифер Patriot POWER GS-30
Арт. Ю00000027134
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
|2.18
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Пьезоподжиг
|Нет
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- Газовая тепловая пушка PATRIOT GS 30 633445022 обеспечивает быстрый обогрев помещения площадью до 300 кв.м. Данное устройство работает на газе пропан/бутан. Для удобства транспортировки пушка оснащена ручкой. Решетка на сопле предотвращает попадание внутрь пушки посторонних предметов.
Преимущества
- Переносной теплогенератор на сжиженном газе пропан/бутан
- Усовершенствованная горелка с увеличенной подачей кислорода увеличивает КПД и уменьшает выброс в атмосферу отработанных газов.
- Пушка предназначена как для использования в хорошо проветриваемых помещениях: склады, теплицы, производственные помещения и т.д., так и на открытом пространстве
- Газовый шланг 1,5 м и редуктор в комплекте
- Система защиты от перегрева
- Система защиты от утечки газа
- Степень защиты газовой тепловой пушки PATRIOT GS 30 633445022 - IPX 4