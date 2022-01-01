Капельный полив Жук 12324, на 60 растений

Преимущества

Экономия сил и времени при поливе

Шило в комплекте для монтажа капельниц к магистральному шлангу

Предназначен для капельного полива 60 растений

Возможна установка капельного полива сразу на несколько грядок

Шланги в комплекте выполнены из чёрного полиэтилена, что предотвращает зацветание воды в полостях шлангов

Контрольное отверстие в стрелке позволяет следить за работой системы

Ограничитель установки в грунт на стрелке указывает оптимальную глубину установки

Цанговые зажимы, уголки и тройники - надежное соединение и предотвращение заломов магистрального шланга при поворотах на 90 градусов

Фильтр тонкой очистки воды

Легкость сборки капельного полива

Прижимы для магистрального шланга, которые крепят систему к почве, предотвращают смещение шланга во время эксплуатации

Удобство и простота в процессе эксплуатации

Комплект содержит все самое необходимое и полностью готов к использованию

Капельный полив Жук от водопровода на 60 растений устанавливается в теплицах и парниках. Позволяет экономить расход пресной воды, повышает урожайность и снижает возможность распространения заболеваний растений. Также он минимизирует затраты времени и сил на полив. Комплект предназначен для капельного полива 60 растений на площади 18 кв.м.