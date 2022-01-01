Капельный полив Жук 12324, на 60 растений
Арт. О00000028424
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип шланга
|неармированный
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Диаметр, дюйм
|1/2
- Капельный полив Жук от водопровода на 60 растений устанавливается в теплицах и парниках. Позволяет экономить расход пресной воды, повышает урожайность и снижает возможность распространения заболеваний растений. Также он минимизирует затраты времени и сил на полив. Комплект предназначен для капельного полива 60 растений на площади 18 кв.м.
Преимущества
- Экономия сил и времени при поливе
- Шило в комплекте для монтажа капельниц к магистральному шлангу
- Предназначен для капельного полива 60 растений
- Возможна установка капельного полива сразу на несколько грядок
- Шланги в комплекте выполнены из чёрного полиэтилена, что предотвращает зацветание воды в полостях шлангов
- Контрольное отверстие в стрелке позволяет следить за работой системы
- Ограничитель установки в грунт на стрелке указывает оптимальную глубину установки
- Цанговые зажимы, уголки и тройники - надежное соединение и предотвращение заломов магистрального шланга при поворотах на 90 градусов
- Фильтр тонкой очистки воды
- Легкость сборки капельного полива
- Прижимы для магистрального шланга, которые крепят систему к почве, предотвращают смещение шланга во время эксплуатации
- Удобство и простота в процессе эксплуатации
- Комплект содержит все самое необходимое и полностью готов к использованию