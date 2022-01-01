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Капельный полив Жук 12324, на 60 растений
2 800 ₽
Шланги для капельного полива
    Капельный полив Жук 12324, на 60 растений
    Арт. О00000028424
    Капельный полив Жук 12324, на 60 растений
    Капельный полив Жук 12324, на 60 растений
    Капельный полив Жук 12324, на 60 растений
    Капельный полив Жук 12324, на 60 растений
    Капельный полив Жук 12324, на 60 растений
      Капельный полив Жук 12324, на 60 растений
      Капельный полив Жук 12324, на 60 растений
      Капельный полив Жук 12324, на 60 растений
      Капельный полив Жук 12324, на 60 растений
      Капельный полив Жук 12324, на 60 растений

      Капельный полив Жук 12324, на 60 растений

      2 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000028424

      Характеристики

      Производитель
      		Жук
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип шланга
      		неармированный
      Диаметр, дюйм
      		1/2
      Все характеристики
      2 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Капельный полив Жук от водопровода на 60 растений устанавливается в теплицах и парниках. Позволяет экономить расход пресной воды, повышает урожайность и снижает возможность распространения заболеваний растений. Также он минимизирует затраты времени и сил на полив. Комплект предназначен для капельного полива 60 растений на площади 18 кв.м.

        Преимущества

        • Экономия сил и времени при поливе
        • Шило в комплекте для монтажа капельниц к магистральному шлангу
        • Предназначен для капельного полива 60 растений
        • Возможна установка капельного полива сразу на несколько грядок
        • Шланги в комплекте выполнены из чёрного полиэтилена, что предотвращает зацветание воды в полостях шлангов
        • Контрольное отверстие в стрелке позволяет следить за работой системы
        • Ограничитель установки в грунт на стрелке указывает оптимальную глубину установки
        • Цанговые зажимы, уголки и тройники - надежное соединение и предотвращение заломов магистрального шланга при поворотах на 90 градусов
        • Фильтр тонкой очистки воды
        • Легкость сборки капельного полива 
        • Прижимы для магистрального шланга, которые крепят систему к почве, предотвращают смещение шланга во время эксплуатации
        • Удобство и простота в процессе эксплуатации
        • Комплект содержит все самое необходимое и полностью готов к использованию