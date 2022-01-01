Шланг для чистки труб Karcher PC 7,5 2.643-764, давление 180 бар

Шланг для промывки труб Karcher будет полезен в частном домохозяйстве. Предназначение аксессуара заключается в обеспечении возможности промывания водостоков и других труб. Конструктивное исполнение шланга упрощает его перемещение внутри трубы. Предусмотрено армирование, с помощью которого обеспечивается защита шланга от перегиба и других повреждений. Шланг для промывки труб Karcher 2.637-729.0 рассчитан на использование воды, температура которой не превышает 60 °C. Максимальное давление составляет 180 бар. Длина шланга, равная 7.5 м, достаточна для решения подавляющего большинства повседневных задач. Аксессуар упакован в стильную коробку, дизайн которой узнаваем: вы видите продукцию Karcher. На упаковке размещена информация о технических параметрах изделия.