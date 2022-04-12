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Шланг высокого давления Karcher 6.391-394 (DN 6-15 м), давление 250 бар
5.0
2
Найти аналог
Шланги высокого давления для подачи воды
    Шланг высокого давления Karcher 6.391-394 (DN 6-15 м)
    Арт. X131504178
    5.0
    2
    Шланг высокого давления Karcher 6.391-394 (DN 6-15 м), давление 250 бар

      Шланг высокого давления Karcher 6.391-394 (DN 6-15 м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131504178
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		шланг
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шланг высокого давления Karcher 6.391-417 предназначен для профессиональных аппаратов высокого давления Керхер серии HD. Шланг имеет запатентованное поворотное соединение с пистолетом (AVS), которое обеспечивает удобство и защиту от перегиба шланга во время работы, тем самым продлевая срок его эксплуатации. С барабаном шланг соединяется посредством ниппеля.