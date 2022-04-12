Шланг высокого давления Karcher 6.391-394 (DN 6-15 м), давление 250 бар

Шланг высокого давления Karcher 6.391-394 (DN 6-15 м)
Арт. X131504178
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|шланг
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Количество предметов, шт
|1
- Шланг высокого давления Karcher 6.391-417 предназначен для профессиональных аппаратов высокого давления Керхер серии HD. Шланг имеет запатентованное поворотное соединение с пистолетом (AVS), которое обеспечивает удобство и защиту от перегиба шланга во время работы, тем самым продлевая срок его эксплуатации. С барабаном шланг соединяется посредством ниппеля.