Шланг высокого давления Karcher 6.391-394 (DN 6-15 м), давление 250 бар

Шланг высокого давления Karcher 6.391-417 предназначен для профессиональных аппаратов высокого давления Керхер серии HD. Шланг имеет запатентованное поворотное соединение с пистолетом (AVS), которое обеспечивает удобство и защиту от перегиба шланга во время работы, тем самым продлевая срок его эксплуатации. С барабаном шланг соединяется посредством ниппеля.