Триммерная головка Patriot SP32 807114005 (PT380/PT480)

Катушка SP-32 PATRIOT 807114005 применяется в работе с триммерами PATRIOT PT380 (арт. 250305010), PT480 (арт. 250305020). Предназначена для скоса травы и тонких сорняков. Головка является полуавтоматической, что упрощает подачу корда. Для этого достаточно лишь слегка ударить расположенной по центру головки кнопкой о землю. Головка крепится при помощи четырех шлицев длинной 7 мм.