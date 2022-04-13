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Триммерная головка Patriot SP32 807114005 (PT380/PT480)
5.0
2
Найти аналог
Головки триммерные (шпульки)
    Триммерная головка Patriot SP32 807114005 (PT380/PT480)
    Арт. X1861250887
    5.0
    2
    Триммерная головка Patriot SP32 807114005 (PT380/PT480)

      Триммерная головка Patriot SP32 807114005 (PT380/PT480)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1861250887
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип аксессуара
      		триммерная головка
      Тип триммерной головки
      		полуавтоматический
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Катушка SP-32 PATRIOT 807114005 применяется в работе с триммерами PATRIOT PT380 (арт. 250305010), PT480 (арт. 250305020). Предназначена для скоса травы и тонких сорняков. Головка является полуавтоматической, что упрощает подачу корда. Для этого достаточно лишь слегка ударить расположенной по центру головки кнопкой о землю. Головка крепится при помощи четырех шлицев длинной 7 мм.