Кимры "Вега" 400*600 нерж. полотенцесушитель

Преимущества

Прочность и надежность

Комфорт и простота

Компактность и удобство монтажа

Универсальность

Водяной полотенцесушитель для ванной комнаты, 400х600, Вега Металлоизделия, г. Кимры, из нержавеющей стали - поддерживает тепло и сухость в ванной комнате на протяжении всего отопительного периода. Не потребляет электроэнергию (полотенцесушитель на воде). Не требует заземления. Подвергается контролю качества на каждом этапе производства. Изготовлен в строгом соответствии со стандартами. Обладает эстетической привлекательность. Гармонично сочетается с любым дизайном ванной комнаты.