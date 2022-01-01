Кимры "Вега" 400*600 нерж. полотенцесушитель
Арт. X169740934
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Регулятор мощности
|Нет
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Теплоноситель
|вода
- Водяной полотенцесушитель для ванной комнаты, 400х600, Вега Металлоизделия, г. Кимры, из нержавеющей стали - поддерживает тепло и сухость в ванной комнате на протяжении всего отопительного периода. Не потребляет электроэнергию (полотенцесушитель на воде). Не требует заземления. Подвергается контролю качества на каждом этапе производства. Изготовлен в строгом соответствии со стандартами. Обладает эстетической привлекательность. Гармонично сочетается с любым дизайном ванной комнаты.
Преимущества
- Прочность и надежность
- Комфорт и простота
- Компактность и удобство монтажа
- Универсальность