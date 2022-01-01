Клапан термостатический линейный для стальных труб Luxor RD 201, 3/4", 12222700

Термостатические вентили thermo tekna используются в системах отопления, где теплоносителем является горячая вода. Термостатический шпиндель обеспечивает возможность предварительной настройки потока. Профильное кольцо в корпусе, выполненное из ацеталя, задает точную величину напора потока через отверстия. Настройка не требует доступа ко внутренней части вентиля. Линейный термостатический вентиль thermo tekna RD 201 выполнен в корпусе из никелированной латуни и имеет защитный колпачок из АВС-пластика. Применяется на стальных трубах.