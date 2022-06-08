Прямой ручной клапан для радиатора VALTEC VT.008.N.04 (1/2")

Прямой радиаторный клапан VALTEC (VT.008.N) . Основное назначение – ручное плавное регулирование расхода теплоносителя через отопительный прибор. При замене регулировочной ручки на защитный колпачок может использоваться в качестве настроечного клапана. Наличие полусгона позволяет монтировать и демонтировать клапан без демонтажа трубопровода. Ремонтопригодный.