Комбимотор STIHL KM 55 R + FS-KM (AutoCut 25-2) 41402000454

Преимущества



Лёгкий и удобный базовый двигатель STIHL KM 55 R с круговой рукояткой и насадкой мотокоса FS-KM AutoCut 25-2 для универсального применения

Для безопасности и удобства в стандартную комплектацию входит плечевой ремень

Комби-двигатель KM 55 R обладает мощностью 1 л.с. Этим инструментом удобно работать в тесном пространстве, благодаря круговой рукоятке с ограничителем. Электронное зажигание гарантирует быстрый пуск двигателя в любую погоду и обеспечивает полное сгорание топлива, что минимизирует количество выхлопов. Устройство достаточно лёгкое. Прибор оснащен удобным двигателем с двухручной рукояткой для удобного выкашивания площадей, а также практичной быстроразъёмной муфтой, предназначенной для мгновенной замены инструмента. Агрегат удобен при переноске и хранении.