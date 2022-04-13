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Комбимотор STIHL KM 55 R + FS-KM (AutoCut 25-2) 41402000454
5.0
2
Найти аналог
Для триммеров
    Комбимотор STIHL KM 55 R + FS-KM (AutoCut 25-2) 41402000454
    Арт. X186126287
    5.0
    2
    Комбимотор STIHL KM 55 R + FS-KM (AutoCut 25-2) 41402000454

      Комбимотор STIHL KM 55 R + FS-KM (AutoCut 25-2) 41402000454

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X186126287
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комби-двигатель KM 55 R обладает мощностью 1 л.с. Этим инструментом удобно работать в тесном пространстве, благодаря круговой рукоятке с ограничителем. Электронное зажигание гарантирует быстрый пуск двигателя в любую погоду и обеспечивает полное сгорание топлива, что минимизирует количество выхлопов. Устройство достаточно лёгкое. Прибор оснащен удобным двигателем с двухручной рукояткой для удобного выкашивания площадей, а также практичной быстроразъёмной муфтой, предназначенной для мгновенной замены инструмента. Агрегат удобен при переноске и хранении.

        Преимущества

        • Лёгкий и удобный базовый двигатель STIHL KM 55 R с круговой рукояткой и насадкой мотокоса FS-KM AutoCut 25-2 для универсального применения
        • Для безопасности и удобства в стандартную комплектацию входит плечевой ремень