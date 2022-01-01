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Кран гидравлический Matrix 2тн. складной, 567325
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Краны гидравлические
    Кран гидравлический Matrix 2тн. складной, 567325
    Арт. Х131370
    Кран гидравлический Matrix 2тн. складной, 567325

      Кран гидравлический Matrix 2тн. складной, 567325

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х131370

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Грузоподъемность, т
      		2
      Макс. высота крюка, мм
      		2240
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Складной гидравлический кран Matrix 567325 грузоподъемностью до 2 т — мобильное устройство для подъема на высоту до 2200 мм и перемещения тяжелых элементов автомобильного оборудования. Высота подхвата составляет 25 мм. Устройство изготовлено из стали и выдерживает повышенные нагрузки. Величина вылета стрелы регулируется в зависимости от массы груза. Кран совместим с траверсой 567275. Используется в автосервисах для демонтажа и монтажа автомобильных двигателей, будет полезен и в частном гараже.

        Преимущества

        1. Кран полностью автономен — для работы ему не требуется электричество и дополнительные опоры
        2. Гидравлический привод позволяет поднимать грузы с минимальными усилиями со стороны оператора
        3. Кран удобно перемещать, т.к. он оснащен 6 колесами
        4. На крюке имеется карабин, поэтому груз надежно удерживается на нем
        5. Устройство способно складываться, поэтому очень удобно в хранении