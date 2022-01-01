Кран гидравлический Matrix 2тн. складной, 567325

Преимущества

Кран полностью автономен — для работы ему не требуется электричество и дополнительные опоры Гидравлический привод позволяет поднимать грузы с минимальными усилиями со стороны оператора Кран удобно перемещать, т.к. он оснащен 6 колесами На крюке имеется карабин, поэтому груз надежно удерживается на нем Устройство способно складываться, поэтому очень удобно в хранении

Складной гидравлический кран Matrix 567325 грузоподъемностью до 2 т — мобильное устройство для подъема на высоту до 2200 мм и перемещения тяжелых элементов автомобильного оборудования. Высота подхвата составляет 25 мм. Устройство изготовлено из стали и выдерживает повышенные нагрузки. Величина вылета стрелы регулируется в зависимости от массы груза. Кран совместим с траверсой 567275. Используется в автосервисах для демонтажа и монтажа автомобильных двигателей, будет полезен и в частном гараже.