Конвектор Кратон CH-2000
Арт. О00000033535
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|815х120х505
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Конвектор Кратон CH-2000 предназначен для обогрева бытовых, промышленных и офисных помещений площадью до 30 м². Конвектор может эксплуатироваться в районах с умеренным и холодным климатом, в закрытых помещениях с температурой от минус 10 °С до плюс 40 °С в условиях, исключающих попадание на него водных капель и брызг, а также атмосферных осадков. Напольная установка.
Преимущества
- Эффективное и быстрое распределение тепла по комнате
- Корпус изготовлен из стали, отличающейся высокой теплоотдачей при работе конвектора
- Корпус конвектора соответствует стандарту IPX4, а значит обеспечивает защиту от попадания твердых частиц и влаги
- Бесшумная работа и простая установка
- Автоматическое отключение при перегреве, экологичен
- Тепловой элемент не выжигает кислород, имеет высокую теплоотдачу за счет алюминиевых Х-образных радиаторов
- Оборудован термостатом для регулировки температуры