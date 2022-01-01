Круг для точила Jet 120G 200x25x16 мм (для JBG-200)

Преимущества

Внешний диаметр - 200 мм

Посадочный диаметр - 16 мм

Толщина - 25 мм

Зернистость 120

Шлифовальный круг JET применяется для работы совместно с заточным станком JET JBG-200. Предназначен для шлифования, заточки и доводки инструмента. Цвет зеленый.