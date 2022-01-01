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Круг для точила Jet 120G 200x25x16 мм (для JBG-200)
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Заточной диск
    Круг для точила Jet 120G 200x25x16 мм (для JBG-200)
    Арт. jet_1050
    Круг для точила Jet 120G 200x25x16 мм (для JBG-200)
    Круг для точила Jet 120G 200x25x16 мм (для JBG-200)
    Круг для точила Jet 120G 200x25x16 мм (для JBG-200)
    Круг для точила Jet 120G 200x25x16 мм (для JBG-200)
      Круг для точила Jet 120G 200x25x16 мм (для JBG-200)
      Круг для точила Jet 120G 200x25x16 мм (для JBG-200)
      Круг для точила Jet 120G 200x25x16 мм (для JBG-200)
      Круг для точила Jet 120G 200x25x16 мм (для JBG-200)

      Круг для точила Jet 120G 200x25x16 мм (для JBG-200)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_1050

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Швейцария
      Тип оснастки
      		круг абразивный
      Тип
      		прямой профиль
      Все характеристики

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      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шлифовальный круг JET применяется для работы совместно с заточным станком JET JBG-200. Предназначен для шлифования, заточки и доводки инструмента. Цвет зеленый.

        Преимущества

        • Внешний диаметр - 200 мм
        • Посадочный диаметр - 16 мм
        • Толщина - 25 мм
        • Зернистость 120