Круг для точила Jet 120G 200x25x16 мм (для JBG-200)
Арт. jet_1050
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Швейцария
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Тип оснастки
|круг абразивный
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Тип
|прямой профиль
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- Шлифовальный круг JET применяется для работы совместно с заточным станком JET JBG-200. Предназначен для шлифования, заточки и доводки инструмента. Цвет зеленый.
Преимущества
- Внешний диаметр - 200 мм
- Посадочный диаметр - 16 мм
- Толщина - 25 мм
- Зернистость 120