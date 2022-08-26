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Лазерный нивелир BOSCH GLL 2-50+BM1 (нов.)+L-BOXX
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный нивелир BOSCH GLL 2-50+BM1 (нов.)+L-BOXX
    Арт. X30308148
    5.0
    1
    Лазерный нивелир BOSCH GLL 2-50+BM1 (нов.)+L-BOXX

      Лазерный нивелир BOSCH GLL 2-50+BM1 (нов.)+L-BOXX

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X30308148
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Возможность работы с приемником
      		Нет
      Магнитное крепление
      		Нет
      Отключение выравнивания
      		Нет
      Внесен в госреестр
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Линейный лазерный нивелир Bosch GLL 2-50 оснащен двумя лазерными излучателями - для максимальной точности работ. Дальность измерений составляет 20 м, а с приемником - 50 м. Для безопасной транспортировки имеется фиксатор маятника. Функция автоматического нивелирования в горизонтальной и вертикальной плоскостях до ±4°.

        Преимущества

        • Два лазерных излучателя усовершенствованной конструкции;
        • При использовании приемника дальность работы достигает 50 м;
        • Штатив позволяет установить прибор на необходимой высоте;
        • Простое управление одной рукой;
        • Надежный дизайн с мягкой накладкой защищает от ударных нагрузок;
        • Фиксатор маятника для безопасной транспортировки.