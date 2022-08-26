Лазерный нивелир BOSCH GLL 2-50+BM1 (нов.)+L-BOXX

Преимущества

Два лазерных излучателя усовершенствованной конструкции;

При использовании приемника дальность работы достигает 50 м;

Штатив позволяет установить прибор на необходимой высоте;

Простое управление одной рукой;

Надежный дизайн с мягкой накладкой защищает от ударных нагрузок;

Фиксатор маятника для безопасной транспортировки.

Линейный лазерный нивелир Bosch GLL 2-50 оснащен двумя лазерными излучателями - для максимальной точности работ. Дальность измерений составляет 20 м, а с приемником - 50 м. Для безопасной транспортировки имеется фиксатор маятника. Функция автоматического нивелирования в горизонтальной и вертикальной плоскостях до ±4°.