Лазерный нивелир BOSCH GLL 2-50+BM1 (нов.)+L-BOXX
Арт. X30308148
Характеристики
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Производитель
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Возможность работы с приемником
|Нет
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Магнитное крепление
|Нет
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Отключение выравнивания
|Нет
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Внесен в госреестр
|Нет
- Линейный лазерный нивелир Bosch GLL 2-50 оснащен двумя лазерными излучателями - для максимальной точности работ. Дальность измерений составляет 20 м, а с приемником - 50 м. Для безопасной транспортировки имеется фиксатор маятника. Функция автоматического нивелирования в горизонтальной и вертикальной плоскостях до ±4°.
Преимущества
- Два лазерных излучателя усовершенствованной конструкции;
- При использовании приемника дальность работы достигает 50 м;
- Штатив позволяет установить прибор на необходимой высоте;
- Простое управление одной рукой;
- Надежный дизайн с мягкой накладкой защищает от ударных нагрузок;
- Фиксатор маятника для безопасной транспортировки.