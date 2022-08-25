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Лазерный нивелир BOSCH GLL 3-80 P, держатель BM1 0.601.063.302
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный нивелир BOSCH GLL 3-80 P, держатель BM1 0.601.063.302
    Арт. X3030873
    5.0
    1
    Лазерный нивелир BOSCH GLL 3-80 P, держатель BM1 0.601.063.302
    Лазерный нивелир BOSCH GLL 3-80 P, держатель BM1 0.601.063.302
    Лазерный нивелир BOSCH GLL 3-80 P, держатель BM1 0.601.063.302
    Лазерный нивелир BOSCH GLL 3-80 P, держатель BM1 0.601.063.302
    Лазерный нивелир BOSCH GLL 3-80 P, держатель BM1 0.601.063.302
      Лазерный нивелир BOSCH GLL 3-80 P, держатель BM1 0.601.063.302
      Лазерный нивелир BOSCH GLL 3-80 P, держатель BM1 0.601.063.302
      Лазерный нивелир BOSCH GLL 3-80 P, держатель BM1 0.601.063.302
      Лазерный нивелир BOSCH GLL 3-80 P, держатель BM1 0.601.063.302
      Лазерный нивелир BOSCH GLL 3-80 P, держатель BM1 0.601.063.302

      Лазерный нивелир BOSCH GLL 3-80 P, держатель BM1 0.601.063.302

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X3030873
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Степень защиты
      		IP 54
      Относительная влажность, %
      		90
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный нивелир Bosch GLL 3-80 P + BM1 0.601.063.302 - компактный инструмент профессионального класса с одной горизонтальной и двумя вертикальными линиями. Имеет диапазон работы до 40 метров, с отражающей пластиной 20 метров, с приемником 80 метров. Продолжительность работы инструмента составляет 18 часов в 1-лучевом режиме. Нивелир просто и быстро справляется с построением вертикальных и горизонтальных линий  с точностью ±0.2 мм/м и диапазоном самонивелирования ± 4°. Поставляется в чемодане с универсальным держателем, мишенью и батареями (4 шт).

        Преимущества

        • Одновременное построение вертикальных и горизонтальных линий.
        • Нескользящее покрытие корпуса лазерного нивелира Bosch GLL 3-80 P + BM1 0.601.063.302 делает эксплуатацию инструмента более комфортной.
        • Если батарейки начинают садиться, то в течение 5 с раздаётся одноразовый звуковой сигнал. Кнопка загорается красным цветом. В таком случае следует их заменить.
        • При помощи универсального магнитного крепления нивелир легко закрепляется на стальной поверхности.
        • Держатель обеспечивает высокую устойчивость инструмента и точность измерений.
        • Хорошо видимый лазерный луч.
        • Быстрое нивелирование в диапазоне 360°.
        • Компактный и легкий.
        • Высокая точность измерения.
        • Самовыравнивающийся маятник внутри.
        • Независимость от наличия электросети на объекте.