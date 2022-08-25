Лазерный нивелир BOSCH GLL 3-80 P, держатель BM1 0.601.063.302
Арт. X3030873
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Степень защиты
|IP 54
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Относительная влажность, %
|90
- Лазерный нивелир Bosch GLL 3-80 P + BM1 0.601.063.302 - компактный инструмент профессионального класса с одной горизонтальной и двумя вертикальными линиями. Имеет диапазон работы до 40 метров, с отражающей пластиной 20 метров, с приемником 80 метров. Продолжительность работы инструмента составляет 18 часов в 1-лучевом режиме. Нивелир просто и быстро справляется с построением вертикальных и горизонтальных линий с точностью ±0.2 мм/м и диапазоном самонивелирования ± 4°. Поставляется в чемодане с универсальным держателем, мишенью и батареями (4 шт).
Преимущества
- Одновременное построение вертикальных и горизонтальных линий.
- Нескользящее покрытие корпуса лазерного нивелира Bosch GLL 3-80 P + BM1 0.601.063.302 делает эксплуатацию инструмента более комфортной.
- Если батарейки начинают садиться, то в течение 5 с раздаётся одноразовый звуковой сигнал. Кнопка загорается красным цветом. В таком случае следует их заменить.
- При помощи универсального магнитного крепления нивелир легко закрепляется на стальной поверхности.
- Держатель обеспечивает высокую устойчивость инструмента и точность измерений.
- Хорошо видимый лазерный луч.
- Быстрое нивелирование в диапазоне 360°.
- Компактный и легкий.
- Высокая точность измерения.
- Самовыравнивающийся маятник внутри.
- Независимость от наличия электросети на объекте.