Лазерный нивелир BOSCH GLL 3-80 P, держатель BM1 0.601.063.302

Преимущества

Одновременное построение вертикальных и горизонтальных линий.

Нескользящее покрытие корпуса лазерного нивелира Bosch GLL 3-80 P + BM1 0.601.063.302 делает эксплуатацию инструмента более комфортной.

Если батарейки начинают садиться, то в течение 5 с раздаётся одноразовый звуковой сигнал. Кнопка загорается красным цветом. В таком случае следует их заменить.

При помощи универсального магнитного крепления нивелир легко закрепляется на стальной поверхности.

Держатель обеспечивает высокую устойчивость инструмента и точность измерений.

Хорошо видимый лазерный луч.

Быстрое нивелирование в диапазоне 360°.

Компактный и легкий.

Высокая точность измерения.

Самовыравнивающийся маятник внутри.

Независимость от наличия электросети на объекте.

Лазерный нивелир Bosch GLL 3-80 P + BM1 0.601.063.302 - компактный инструмент профессионального класса с одной горизонтальной и двумя вертикальными линиями. Имеет диапазон работы до 40 метров, с отражающей пластиной 20 метров, с приемником 80 метров. Продолжительность работы инструмента составляет 18 часов в 1-лучевом режиме. Нивелир просто и быстро справляется с построением вертикальных и горизонтальных линий с точностью ±0.2 мм/м и диапазоном самонивелирования ± 4°. Поставляется в чемодане с универсальным держателем, мишенью и батареями (4 шт).