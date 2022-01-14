Лазерный нивелир Bosch PCL 20 0.603.008.220

Преимущества

Процесс самовыравнивания происходит автоматически за несколько секунд, без ручной корректировки

Рабочий диапазон до 10 м

Светодиодный индикатор

Перекрестные линии

Простое и интуитивное управление

Продолжительность работы на одном комплекте батарей около 40 часов

Возможность выбора питательного элемента: батарейка - 4x1,5ВLR6(AA); аккумулятор - 4x1,2ВKR6(AA)

Лазерный нивелир Bosch PCL 20 Basic 0.603.008.220 применяется для построения горизонтальных, вертикальных, наклонных и отвесных линий. Применяется при ремонтных работах.