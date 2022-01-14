Лазерный нивелир Bosch PCL 20 0.603.008.220
Арт. X30308104
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Габариты, мм
|123x67x110
|
Степень защиты
|IP 54
- Лазерный нивелир Bosch PCL 20 Basic 0.603.008.220 применяется для построения горизонтальных, вертикальных, наклонных и отвесных линий. Применяется при ремонтных работах.
Преимущества
- Процесс самовыравнивания происходит автоматически за несколько секунд, без ручной корректировки
- Рабочий диапазон до 10 м
- Светодиодный индикатор
- Перекрестные линии
- Простое и интуитивное управление
- Продолжительность работы на одном комплекте батарей около 40 часов
- Возможность выбора питательного элемента: батарейка - 4x1,5ВLR6(AA); аккумулятор - 4x1,2ВKR6(AA)