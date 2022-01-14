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Лазерный нивелир Bosch PCL 20 0.603.008.220
3.7
3
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный нивелир Bosch PCL 20 0.603.008.220
    Арт. X30308104
    3.7
    3
    Лазерный нивелир Bosch PCL 20 0.603.008.220
    Лазерный нивелир Bosch PCL 20 0.603.008.220
    Лазерный нивелир Bosch PCL 20 0.603.008.220
      Лазерный нивелир Bosch PCL 20 0.603.008.220
      Лазерный нивелир Bosch PCL 20 0.603.008.220
      Лазерный нивелир Bosch PCL 20 0.603.008.220

      Лазерный нивелир Bosch PCL 20 0.603.008.220

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X30308104
      3.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		123x67x110
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный нивелир Bosch PCL 20 Basic 0.603.008.220 применяется для построения горизонтальных, вертикальных, наклонных и отвесных линий. Применяется при ремонтных работах.

        Преимущества

        • Процесс самовыравнивания происходит автоматически за несколько секунд, без ручной корректировки
        • Рабочий диапазон до 10 м
        • Светодиодный индикатор
        • Перекрестные линии
        • Простое и интуитивное управление
        • Продолжительность работы на одном комплекте батарей около 40 часов
        • Возможность выбора питательного элемента: батарейка - 4x1,5ВLR6(AA); аккумулятор - 4x1,2ВKR6(AA)