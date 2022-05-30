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Лазерный нивелир Condtrol Unix360 Green 1-2-135
5.0
3
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный нивелир Condtrol Unix360 Green 1-2-135
    Арт. Ю00000000897
    5.0
    3
    Лазерный нивелир Condtrol Unix360 Green 1-2-135
    Лазерный нивелир Condtrol Unix360 Green 1-2-135
    Лазерный нивелир Condtrol Unix360 Green 1-2-135
      Лазерный нивелир Condtrol Unix360 Green 1-2-135
      Лазерный нивелир Condtrol Unix360 Green 1-2-135
      Лазерный нивелир Condtrol Unix360 Green 1-2-135

      Лазерный нивелир Condtrol Unix360 Green 1-2-135

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Ю00000000897
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		140x104x125
      Относительная влажность, %
      		90
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный нивелир CONDTROL Unix360 Green 1-2-135 проецирует горизонтальную линию 360° и вертикальную линию с углом развертки 140°. Он оборудован высокоточным маятниковым компенсатором, обеспечивающим точность 0.2 мм/м. Лазерный луч имеет зеленый цвет, благодаря чему гарантирует отличную видимость. Режим работы с приемником позволяет увеличить рабочую дальность до 100 метров.

        Преимущества

        • Резьба для крепления на штатив 1/4"
        • Встроенная металлическая рама обеспечивает высокую степень защиты прибора
        • Специальная петля для крепления на гвоздь или фирменные аксессуары CONDTROL - Clamp, Krab, Wall Mount
        • Яркий лазер, который позволяет эффективно работать на расстоянии до 100 метров с детектором даже на улице
        • Сумка для хранения и транспортировки нивелира