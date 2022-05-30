Лазерный нивелир Condtrol Unix360 Green 1-2-135
Арт. Ю00000000897
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|140x104x125
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Относительная влажность, %
|90
- Лазерный нивелир CONDTROL Unix360 Green 1-2-135 проецирует горизонтальную линию 360° и вертикальную линию с углом развертки 140°. Он оборудован высокоточным маятниковым компенсатором, обеспечивающим точность 0.2 мм/м. Лазерный луч имеет зеленый цвет, благодаря чему гарантирует отличную видимость. Режим работы с приемником позволяет увеличить рабочую дальность до 100 метров.
Преимущества
- Резьба для крепления на штатив 1/4"
- Встроенная металлическая рама обеспечивает высокую степень защиты прибора
- Специальная петля для крепления на гвоздь или фирменные аксессуары CONDTROL - Clamp, Krab, Wall Mount
- Яркий лазер, который позволяет эффективно работать на расстоянии до 100 метров с детектором даже на улице
- Сумка для хранения и транспортировки нивелира