Преимущества

Резьба для крепления на штатив 1/4"

Встроенная металлическая рама обеспечивает высокую степень защиты прибора

Специальная петля для крепления на гвоздь или фирменные аксессуары CONDTROL - Clamp, Krab, Wall Mount

Яркий лазер, который позволяет эффективно работать на расстоянии до 100 метров с детектором даже на улице

Сумка для хранения и транспортировки нивелира

Лазерный нивелир CONDTROL Unix360 Green 1-2-135 проецирует горизонтальную линию 360° и вертикальную линию с углом развертки 140°. Он оборудован высокоточным маятниковым компенсатором, обеспечивающим точность 0.2 мм/м. Лазерный луч имеет зеленый цвет, благодаря чему гарантирует отличную видимость. Режим работы с приемником позволяет увеличить рабочую дальность до 100 метров.