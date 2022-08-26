Особенности и Преимущества:

Функция блокировки компенсатора исключает риск его повреждения при транспортировке, а также появляется возможность проецирования

Модель выполнена в ударостойком и влагозащищенном корпусе, что обеспечивает необходимый уровень защиты при от падениях и ударах, а также при попадании брызг.

Точка отвеса расположена на оси крепления нивелира, поэтому при повороте нивелира вокруг оси крепления зенит и надир останутся неподвижными.

Возможно построение отдельно горизонтали и вертикали, а также креста (горизонталь и вертикаль).

Построение пяти ортогональных проекций (зенит, надир и три горизонтальных: вперед, влево, вправо).

Разметка под углом 160 градусов.

Богатая комплектация для выполнения широкого спектра задач.

Небольшой вес для удобства транспортировки.

Комплектация:

Комплект батарей. Детектор. Универсальное настенное крепление. Мишень. Очки. Инструкция. Кейс.

Мультипризменный лазерный нивелир CONDTROL XLiner PENTO SET строит три ортогональные вертикальные плоскости, которые пересекаются в зените. Модель отличается высокой точностью и отличной функциональностью. Благодаря углу развертки в 160 градусов, горизонтальная линия пересекается со всеми вертикальными плоскостями, что в итоге образует 4 креста. Отдельно стоит отметить расположение точки отвеса - непосредственно по центру крепления на штатив. Такое техническое решение позволяет вращать инструмент по горизонтали и при этом надир и зенит не поменяют своего положения. Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки.