Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лазерный нивелир CONDTROL XLiner Pento Set
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный нивелир CONDTROL XLiner Pento Set
    Арт. X30308151
    5.0
    1
    Лазерный нивелир CONDTROL XLiner Pento Set
    Лазерный нивелир CONDTROL XLiner Pento Set
      Лазерный нивелир CONDTROL XLiner Pento Set
      Лазерный нивелир CONDTROL XLiner Pento Set

      Лазерный нивелир CONDTROL XLiner Pento Set

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X30308151
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Габариты, мм
      		135x93x133
      Степень защиты
      		IP 54
      Относительная влажность, %
      		90
      Напряжение питания, В
      		1.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мультипризменный лазерный нивелир CONDTROL XLiner PENTO SET строит три ортогональные вертикальные плоскости, которые пересекаются в зените. Модель отличается высокой точностью и отличной функциональностью. Благодаря углу развертки в 160 градусов, горизонтальная линия пересекается со всеми вертикальными плоскостями, что в итоге образует 4 креста. Отдельно стоит отметить расположение точки отвеса - непосредственно по центру крепления на штатив. Такое техническое решение позволяет вращать инструмент по горизонтали и при этом надир и зенит не поменяют своего положения. Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки.

        Особенности и Преимущества:

        • Функция блокировки компенсатора исключает риск его повреждения при транспортировке, а также появляется возможность проецирования
        • Модель выполнена в ударостойком и влагозащищенном корпусе, что обеспечивает необходимый уровень защиты при от падениях и ударах, а также при попадании брызг.
        • Точка отвеса расположена на оси крепления нивелира, поэтому при повороте нивелира вокруг оси крепления зенит и надир останутся неподвижными.
        • Возможно построение отдельно горизонтали и вертикали, а также креста (горизонталь и вертикаль).
        • Построение пяти ортогональных проекций (зенит, надир и три горизонтальных: вперед, влево, вправо).
        • Разметка под углом 160 градусов.
        • Богатая комплектация для выполнения широкого спектра задач.
        • Небольшой вес для удобства транспортировки.

        Комплектация:

        1. Комплект батарей.
        2. Детектор.
        3. Универсальное настенное крепление.
        4. Мишень.
        5. Очки.
        6. Инструкция.
        7. Кейс.