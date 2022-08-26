Лазерный нивелир CONDTROL XLiner Pento Set
Арт. X30308151
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|135x93x133
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Степень защиты
|IP 54
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Относительная влажность, %
|90
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Напряжение питания, В
|1.5
- Мультипризменный лазерный нивелир CONDTROL XLiner PENTO SET строит три ортогональные вертикальные плоскости, которые пересекаются в зените. Модель отличается высокой точностью и отличной функциональностью. Благодаря углу развертки в 160 градусов, горизонтальная линия пересекается со всеми вертикальными плоскостями, что в итоге образует 4 креста. Отдельно стоит отметить расположение точки отвеса - непосредственно по центру крепления на штатив. Такое техническое решение позволяет вращать инструмент по горизонтали и при этом надир и зенит не поменяют своего положения. Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки.
Особенности и Преимущества:
- Функция блокировки компенсатора исключает риск его повреждения при транспортировке, а также появляется возможность проецирования
- Модель выполнена в ударостойком и влагозащищенном корпусе, что обеспечивает необходимый уровень защиты при от падениях и ударах, а также при попадании брызг.
- Точка отвеса расположена на оси крепления нивелира, поэтому при повороте нивелира вокруг оси крепления зенит и надир останутся неподвижными.
- Возможно построение отдельно горизонтали и вертикали, а также креста (горизонталь и вертикаль).
- Построение пяти ортогональных проекций (зенит, надир и три горизонтальных: вперед, влево, вправо).
- Разметка под углом 160 градусов.
- Богатая комплектация для выполнения широкого спектра задач.
- Небольшой вес для удобства транспортировки.
Комплектация:
- Комплект батарей.
- Детектор.
- Универсальное настенное крепление.
- Мишень.
- Очки.
- Инструкция.
- Кейс.