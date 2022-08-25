Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 PROFESSIONAL EDITION
Арт. geototal_655
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|95x95x65
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °С
|45
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Мин. рабочая температура, °С
|-5
- Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 – это измерительный инструмент, функционал которого оценят и профессионалы, и частные пользователи. Благодаря специальному излучателю горизонтальный и вертикальный луч проецируется на 360°. Идеально подходит при проведении строительных или ремонтных работ для выравнивания при укладке керамической плитки или другого покрытия, наклейки обоев или бордюров и т.д.
Особенности и преимущества:
- Прибор разработан специально для работы в тяжелых строительных условиях. Он имеет со всех сторон резиновые накладки, что позволяет выдерживать удары, падения и т.д.
- Включение и разблокировка устройства осуществляется удобной, большой кнопкой. Надежный фиксатор предохраняет маятник при транспортировке.
- Лазерные линии четкие и яркие. Модель отлично подходит для точной разметки в ремонте, строительстве.
- Сумка-чехол обеспечивает удобное хранение и транспортировку построителя лазерных плоскостей ADA Cube 2-360 Professional Edition А00449.
- Компактное и легкое устройство.
- Предназначен как для профессионалов, так и для частных пользователей.
- С приемником максимальная дальность измерения составляет 70 метров.
- Работа под наклоном (необходима например, при установке перил лестницы).
- Две резьбы 1/4" (на задней стенке и снизу прибора) позволяют устанавливать построитель на фото-штатив или универсальное крепление.
- Высокая защита от пыли и влаги.
Комплектация:
- Лазерный уровень.
- Штатив.
- Батареи.
- Сумка-чехол.
- Инструкция.