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Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 PROFESSIONAL EDITION
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 PROFESSIONAL EDITION
    Арт. geototal_655
    5.0
    1
    Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 PROFESSIONAL EDITION
    Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 PROFESSIONAL EDITION
    Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 PROFESSIONAL EDITION
    Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 PROFESSIONAL EDITION
    Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 PROFESSIONAL EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 PROFESSIONAL EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 PROFESSIONAL EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 PROFESSIONAL EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 PROFESSIONAL EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 PROFESSIONAL EDITION

      Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 PROFESSIONAL EDITION

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_655
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Габариты, мм
      		95x95x65
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		45
      Мин. рабочая температура, °С
      		-5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 – это измерительный инструмент, функционал которого оценят и профессионалы, и частные пользователи. Благодаря специальному излучателю горизонтальный и вертикальный луч проецируется на 360°. Идеально подходит при проведении строительных или ремонтных работ для выравнивания при укладке керамической плитки или другого покрытия, наклейки обоев или бордюров и т.д.

        Особенности и преимущества:

        • Прибор разработан специально для работы в тяжелых строительных условиях. Он имеет со всех сторон резиновые накладки, что позволяет выдерживать удары, падения и т.д. 
        • Включение и разблокировка устройства осуществляется удобной, большой кнопкой. Надежный фиксатор предохраняет маятник при транспортировке. 
        • Лазерные линии четкие и яркие. Модель отлично подходит для точной разметки в ремонте, строительстве. 
        • Сумка-чехол обеспечивает удобное хранение и транспортировку построителя лазерных плоскостей ADA Cube 2-360 Professional Edition А00449. 
        • Компактное и легкое устройство.
        • Предназначен как для профессионалов, так и для частных пользователей.
        • С приемником максимальная дальность измерения составляет 70 метров.
        • Работа под наклоном (необходима например, при установке перил лестницы).
        • Две резьбы 1/4" (на задней стенке и снизу прибора) позволяют устанавливать построитель на фото-штатив или универсальное крепление.
        • Высокая защита от пыли и влаги.

        Комплектация:

        1. Лазерный уровень.
        2. Штатив.
        3. Батареи.
        4. Сумка-чехол.
        5. Инструкция.