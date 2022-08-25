Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 PROFESSIONAL EDITION

Особенности и преимущества:

Прибор разработан специально для работы в тяжелых строительных условиях. Он имеет со всех сторон резиновые накладки, что позволяет выдерживать удары, падения и т.д.

Включение и разблокировка устройства осуществляется удобной, большой кнопкой. Надежный фиксатор предохраняет маятник при транспортировке.

Лазерные линии четкие и яркие. Модель отлично подходит для точной разметки в ремонте, строительстве.

Сумка-чехол обеспечивает удобное хранение и транспортировку построителя лазерных плоскостей ADA Cube 2-360 Professional Edition А00449.

Компактное и легкое устройство.

Предназначен как для профессионалов, так и для частных пользователей.

С приемником максимальная дальность измерения составляет 70 метров.

Работа под наклоном (необходима например, при установке перил лестницы).

Две резьбы 1/4" (на задней стенке и снизу прибора) позволяют устанавливать построитель на фото-штатив или универсальное крепление.

Высокая защита от пыли и влаги.

Комплектация:

Лазерный уровень. Штатив. Батареи. Сумка-чехол. Инструкция.

Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 – это измерительный инструмент, функционал которого оценят и профессионалы, и частные пользователи. Благодаря специальному излучателю горизонтальный и вертикальный луч проецируется на 360°. Идеально подходит при проведении строительных или ремонтных работ для выравнивания при укладке керамической плитки или другого покрытия, наклейки обоев или бордюров и т.д.