Особенности и преимущества:

Построитель плоскостей имеет встроенный механизм автоматического выравнивания. Он компенсирует небольшой угол наклона корпуса нивелира на штативе или креплении. В сочетании с высокой точностью это повышает общую результативность работы.

В режиме работы под наклоном маятник можно зафиксировать в должном положении и использовать прибор для проецирования наклонных линий под нужным углом. Это особенность придется крайне полезной в процессе монтажа лестниц или навесной мебели.

Время автономной работы с при максимальной нагрузке составляет 8 ч. Такого ресурса хватит на работу в течении всего дня. Помимо этого, можно отключить ненужные линии для экономии заряда батареи. А при необходимости лазерный нивелир подключается к зарядному устройству и работает от сети.

В комплект поставки входит телескопический штатив. С его помощью можно разместить лазерный нивелир в любом месте помещения на максимальной высоте - до 153 см. Строитель может плавно изменять высоту прибора и поворачивать уровень в горизонтальной плоскости без изменений параметров измерений.

Комплектация:

Лазерный уровень ADA TopLiner 3x360 SET. Подставка крепление. Литий-ионная аккумуляторная батарея 3300 mA. Зарядное устройство. Магнитная мишень. Элевационный штатив. Сумка-чехол. Инструкция.

Лазерный нивелир ADA TOPLINER 3x360 SET – это профессиональный прибор, который проводит измерения с точностью до 0,2 мм/м. Он проецирует 3 лазерных луча на 360 градусов в разных плоскостях, образуя два пересечения под прямым углом. Кроме того, круговое проецирование освобождает от постоянного вращения прибора для направления линий на нужную стену. Осепостроитель станет отличным решением для проведения любых строительных работ внутри и снаружи здания, ремонта, прокладки инженерных коммуникаций, установки сборной мебели. Проецирование линий в 3 плоскостях дает возможность одновременно проводить разметку для пола, стен и потолка без перемещения и изменения положения построителя плоскостей.