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Лазерный уровень STABILA 18327 LAX 300 Set
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень STABILA 18327 LAX 300 Set
    Арт. X30308139
    Лазерный уровень STABILA 18327 LAX 300 Set
    Лазерный уровень STABILA 18327 LAX 300 Set
    Лазерный уровень STABILA 18327 LAX 300 Set
    Лазерный уровень STABILA 18327 LAX 300 Set
    Лазерный уровень STABILA 18327 LAX 300 Set
    Лазерный уровень STABILA 18327 LAX 300 Set
    Лазерный уровень STABILA 18327 LAX 300 Set
    Лазерный уровень STABILA 18327 LAX 300 Set
    Лазерный уровень STABILA 18327 LAX 300 Set
    Лазерный уровень STABILA 18327 LAX 300 Set
      Лазерный уровень STABILA 18327 LAX 300 Set
      Лазерный уровень STABILA 18327 LAX 300 Set
      Лазерный уровень STABILA 18327 LAX 300 Set
      Лазерный уровень STABILA 18327 LAX 300 Set
      Лазерный уровень STABILA 18327 LAX 300 Set
      Лазерный уровень STABILA 18327 LAX 300 Set
      Лазерный уровень STABILA 18327 LAX 300 Set
      Лазерный уровень STABILA 18327 LAX 300 Set
      Лазерный уровень STABILA 18327 LAX 300 Set
      Лазерный уровень STABILA 18327 LAX 300 Set

      Лазерный уровень STABILA 18327 LAX 300 Set

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X30308139

      Характеристики

      Производитель
      		Stabila
      Габариты, мм
      		185x100x230
      Степень защиты
      		IP 54
      Напряжение питания, В
      		1.5
      Количество батареек, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лазерный прибор STABILA Тип LAX 300 Set 18327 - высокоточное оборудование, используемое для выполнения кругового горизонтального и вертикального нивелирования, переноса планировки с пола на потолок, точного выравнивания по отвесу. Оптика защищена от пыли и царапин с помощью поворота U-образной ручки. Прибор обладает ударопоглощающим корпусом, фиксатором компенсатора и редкоземельным магнитом для крепления на металлических предметах.

        Особенности и Преимущества:

        • Корпус позволяет выполнять поворот лазерного прибора STABILA Тип LAX 300 Set 18327 на 360°.
        • Мощный магнит обеспечивает надежное крепление прибора на металлических поверхностях.
        • Корпус устройства имеет защитную оболочку типа Softgrip, амортизирующую удары.
        • Четыре варианта установки прибора: на полу, на штативе, на металлических предметах или на крепежных устройствах для стен с помощью редкоземельных магнитов и V-образного паза, на металлических проушинах с помощью ремня.
        • Фиксатор компенсатора для наклонных линий.
        • Защита оптической части от пыли и царапин с помощью поворота U-образной ручки.
        • Четкие, длинные лазерные линии.
        • Одновременное выполнение разметочных операций на полу, стенах и потолке.
        • Дополнительное приспособление: ресивер для линии REC 210 Line.
        • Вертикальная лазерная линия охватывает почти все помещение.
        • Выдвижная ножка - настройка лазера по высоте.
        • Работа с приемником до 250 м и до 35 м под углом 45° по отношению к оси.
        • Прибор подходит для работы под открытым небом.

        Комплектация:

        1. Лазерный прибор LAX 300.
        2. Прицельная панель.
        3. Приспособление для крепления на стене.
        4. Сумка с ремнем.