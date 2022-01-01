Лазерный уровень STABILA 18327 LAX 300 Set

Особенности и Преимущества:

Корпус позволяет выполнять поворот лазерного прибора STABILA Тип LAX 300 Set 18327 на 360°.

Мощный магнит обеспечивает надежное крепление прибора на металлических поверхностях.

Корпус устройства имеет защитную оболочку типа Softgrip, амортизирующую удары.

Четыре варианта установки прибора: на полу, на штативе, на металлических предметах или на крепежных устройствах для стен с помощью редкоземельных магнитов и V-образного паза, на металлических проушинах с помощью ремня.

Фиксатор компенсатора для наклонных линий.

Защита оптической части от пыли и царапин с помощью поворота U-образной ручки.

Четкие, длинные лазерные линии.

Одновременное выполнение разметочных операций на полу, стенах и потолке.

Дополнительное приспособление: ресивер для линии REC 210 Line.

Вертикальная лазерная линия охватывает почти все помещение.

Выдвижная ножка - настройка лазера по высоте.

Работа с приемником до 250 м и до 35 м под углом 45° по отношению к оси.

Прибор подходит для работы под открытым небом.

Комплектация:

Лазерный прибор LAX 300. Прицельная панель. Приспособление для крепления на стене. Сумка с ремнем.

Лазерный прибор STABILA Тип LAX 300 Set 18327 - высокоточное оборудование, используемое для выполнения кругового горизонтального и вертикального нивелирования, переноса планировки с пола на потолок, точного выравнивания по отвесу. Оптика защищена от пыли и царапин с помощью поворота U-образной ручки. Прибор обладает ударопоглощающим корпусом, фиксатором компенсатора и редкоземельным магнитом для крепления на металлических предметах.