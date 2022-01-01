Лазерный уровень STABILA 18327 LAX 300 Set
Арт. X30308139
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|185x100x230
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Степень защиты
|IP 54
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Напряжение питания, В
|1.5
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Количество батареек, шт
|3
- Лазерный прибор STABILA Тип LAX 300 Set 18327 - высокоточное оборудование, используемое для выполнения кругового горизонтального и вертикального нивелирования, переноса планировки с пола на потолок, точного выравнивания по отвесу. Оптика защищена от пыли и царапин с помощью поворота U-образной ручки. Прибор обладает ударопоглощающим корпусом, фиксатором компенсатора и редкоземельным магнитом для крепления на металлических предметах.
Особенности и Преимущества:
- Корпус позволяет выполнять поворот лазерного прибора STABILA Тип LAX 300 Set 18327 на 360°.
- Мощный магнит обеспечивает надежное крепление прибора на металлических поверхностях.
- Корпус устройства имеет защитную оболочку типа Softgrip, амортизирующую удары.
- Четыре варианта установки прибора: на полу, на штативе, на металлических предметах или на крепежных устройствах для стен с помощью редкоземельных магнитов и V-образного паза, на металлических проушинах с помощью ремня.
- Фиксатор компенсатора для наклонных линий.
- Защита оптической части от пыли и царапин с помощью поворота U-образной ручки.
- Четкие, длинные лазерные линии.
- Одновременное выполнение разметочных операций на полу, стенах и потолке.
- Дополнительное приспособление: ресивер для линии REC 210 Line.
- Вертикальная лазерная линия охватывает почти все помещение.
- Выдвижная ножка - настройка лазера по высоте.
- Работа с приемником до 250 м и до 35 м под углом 45° по отношению к оси.
- Прибор подходит для работы под открытым небом.
Комплектация:
- Лазерный прибор LAX 300.
- Прицельная панель.
- Приспособление для крепления на стене.
- Сумка с ремнем.